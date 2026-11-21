Chassi reinventado da Honda: Avancier ganha rigidez sem perder leveza

A Honda atualizou o Avancier, migrando o crossover para uma nova plataforma modular que altera a rigidez estrutural do veículo. A mudança na arquitetura resulta em um chassi mais leve e resistente, o que se traduz, na prática, em uma redução da inclinação da carroceria em curvas e maior estabilidade do contato dos pneus com o solo em superfícies irregulares.

Photo: Wikipedia by Autosdeprimera, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Honda Prologue

Dinâmica e Tração Elétrica

A principal alteração técnica reside no sistema de tração integral DualPower eAWD. Ao eliminar a conexão mecânica entre os eixos e utilizar motores elétricos independentes para as rodas traseiras, o veículo elimina o atraso de resposta típico de cardãs e embreagens. O resultado é uma distribuição de torque instantânea ao acionar o acelerador, conferindo ao carro uma agilidade de saída superior à versão anterior.

O conjunto motriz é composto por um motor 2.0 aprimorado, focado em eficiência energética e aceleração. Para mitigar a linearidade característica dos variadores e motores elétricos, a Honda implementou o sistema S+ Shift, que simula trocas de marchas para conferir a sensação de condução de modelos esportivos.

A estabilidade é reforçada por algoritmos originários da robótica da marca, que monitoram a posição do corpo do carro em tempo real, coordenando frenagem e motores para minimizar a oscilação da massa do veículo durante a condução.

Configuração Interna e Ergonomia

O interior do Avancier segue uma tendência de simplificação visual. A substituição de botões físicos por uma tela sensível ao toque e a transferência do seletor de marchas para a coluna de direção liberaram o console central, ampliando a sensação de espaço entre os assentos dianteiros.

O foco no conforto dos passageiros traseiros é evidenciado por detalhes concretos: assentos individuais com aquecimento e ventilação, além de soleiras redesenhadas para facilitar a entrada e saída do veículo. O pacote de conveniência inclui teto panorâmico e sistema de som premium com 12 alto-falantes.

A integração digital foi expandida para um aplicativo móvel, permitindo ao proprietário monitorar o estado do veículo e o entorno do carro remotamente, adaptando a operação do crossover ao ambiente urbano.