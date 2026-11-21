Volkswagen oficializa T-Roc R com diferencial traseiro e modo drift em crossover compacto

A Volkswagen oficializou o design do T-Roc R de segunda geração, consolidando a proposta de oferecer a altura de um crossover com a dinâmica de um hatchback esportivo de alto desempenho. A marca confirmou que o lançamento global está próximo, inserindo esta versão esportiva em uma linhagem que já demonstra forte aceitação comercial no mercado atual.

Photo: commons.wikimedia.org by Dinkun Chen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ VOLKSWAGEN T-ROC R-LINE

A identidade visual da nova geração é dominada por um para-choque dianteiro de traços agressivos, rodas forjadas de 20 polegadas e o logotipo da marca iluminado. O elemento mais distintivo, porém, reside na traseira: o sistema de escape Akrapovič, equipado com quatro saídas integradas a um novo difusor, reconfigura não apenas o som do motor, mas também o foco visual na eixo traseiro, onde a força é priorizada em manobras de alta exigência.

Performance e mecânica

O núcleo do T-Roc R é um motor turbo a combustão que entrega 328 cv, o mesmo conjunto presente nos Golf R atualizado, Cupra Leon e Audi S3. Esta unidade opera acoplada a uma caixa automatizada de dupla embreagem com sete velocidades e ao sistema de tração integral 4Motion. De acordo com os dados do fabricante, a aceleração de 0 a 100 km/h ocorre em menos de cinco segundos, um patamar que aproxima o crossover compacto da performance de hatchbacks esportivos tradicionais.

O diferencial técnico que define a experiência de condução é o diferencial traseiro com distribuição de torque. Essa configuração viabiliza um modo de operação dedicado ao "drift", uma função exclusiva na categoria de crossovers compactos. Ao contrário dos sistemas de estabilidade que buscam corrigir o subesterço ou sobesterço, este mecanismo controla a transferência de força entre as rodas traseiras, permitindo que o veículo entre em derrapagem controlada sob comando do motorista.

O modelo estará disponível em duas configurações principais: com ou sem teto solar panorâmico. No mercado, o T-Roc R posiciona-se diretamente frente a rivais como o Cupra Formentor e o Mini Countryman John Cooper Works.