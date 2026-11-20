Chassi de longarina em tamanho reduzido: FJ prioriza durabilidade em vez de tecnologia

O novo Toyota Land Cruiser FJ chega ao mercado russo via importação paralela como uma proposta de retorno ao essencial: um veículo compacto, porém robusto, que prioriza a durabilidade mecânica em vez de complexidades tecnológicas. Embora seja apresentado como um modelo 2025, o coração do projeto reside em componentes consagrados, equilibrando a nostalgia da confiabilidade japonesa com a conveniência de um interior moderno.

Photo: commons.wikimedia.org by Aos.1905, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Toyota Land Cruiser FJ

A mecânica da resiliência: o motor 2TR-FE

O grande atrativo para quem busca custo de propriedade previsível é a escolha do motor. O FJ dispensa turbos e híbridos, apostando no motor aspirado de 2,7 litros (2TR-FE), amplamente conhecido por equipar gerações anteriores do Prado e do Hilux desde 2004. Com potência entre 163 e 164 cv e transmissão automática de seis marchas, o conjunto não foca em performance esportiva, mas em um ciclo de vida prolongado e manutenção simplificada.

A simplicidade do motor reduz o risco de quebras catastróficas e diminui o custo de revisões, tornando-o atraente para quem utiliza o veículo em regiões onde a assistência técnica especializada é escassa.

Capacidade off-road em dimensões reduzidas

Com pouco mais de 4,5 metros de comprimento, o FJ assemelha-se a um crossover C, mas a estrutura é de um legítimo off-road. Construído sobre a plataforma IMV (compartilhada com Hilux e Fortuner), o carro possui chassi de longarina, garantindo rigidez estrutural em terrenos severos.

O pacote técnico para terrenos difíceis é completo: tração 4x4 com acionamento manual (Part-Time), reduzida e bloqueio do diferencial traseiro. Com uma altura livre do solo de 245 mm, o veículo entrega a capacidade de transposição que falta aos SUVs urbanos modernos.

Cenário de preços e logística de importação

Como não há importação oficial, o custo do Land Cruiser FJ varia drasticamente conforme a origem e o porto de entrada, impactando a decisão do comprador.

Opções mais acessíveis: Veículos vindos do Japão, muitas vezes com volante à direita, são encontrados com preços partindo de 6,99 milhões de rublos (incluindo taxas de reciclagem em portos como Vladivostok).

Veículos vindos do Japão, muitas vezes com volante à direita, são encontrados com preços partindo de 6,99 milhões de rublos (incluindo taxas de reciclagem em portos como Vladivostok). Opções premium: Unidades com volante à esquerda, provenientes dos Emirados Árabes Unidos, são mais valorizadas, podendo chegar a 10,99 milhões de rublos em regiões centrais.

Tecnologia e Segurança

Apesar da base mecânica "estilo antigo", o habitáculo é contemporâneo. O destaque é a central multimídia de 12,3 polegadas com integração para smartphones e o painel digital. A segurança é elevada pelo sistema Toyota Safety Sense 3.0, que inclui frenagem autônoma, assistência de permanência em faixa e controle de cruzeiro adaptativo.

Veredito: Para quem é o FJ?

O Land Cruiser FJ, fabricado na Tailândia sob o conceito "Freedom & Joy", preenche a lacuna para quem deseja o status e a robustez da linha Land Cruiser, mas não necessita do porte ou do custo de manutenção de um LC300. É a escolha racional para expedições ou uso em infraestrutura precária, onde a facilidade de reparo e a longevidade do motor superam a necessidade de acelerações rápidas.