Velas de ignição não aumentam potência em motores originais, diz NGK

Os motoristas estão acostumados com a crença de que trocar as velas de ignição pode mudar radicalmente o comportamento de um carro, transformando um motor fraco de baixa cilindrada em um potente carro esportivo. As promessas de marketing de aumento de potência criam a imagem de uma transformação instantânea, mas a realidade é mais simples: mesmo o kit mais caro não adicionará a um motor em bom funcionamento o que faltava na linha de produção.

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O que é percebido como um aumento repentino de potência é, na maioria das vezes, um retorno às especificações originais. Com o tempo, os componentes se degradam: os eletrodos queimam, aumentando a folga, depósitos de carbono interferem na formação da faísca e os isoladores podem apresentar fuga de corrente. O motor começa a operar com perdas, "engasgando". Instalar um novo kit simplesmente elimina essas limitações, permitindo que o motor entregue a potência para a qual foi originalmente projetado. O motorista percebe o contraste entre um sistema desgastado e um restaurado, interpretando isso como um aumento de desempenho.

A essência do funcionamento de um elemento de ignição

Fabricantes especializados, como a NGK, enfatizam que a função da vela de ignição é inflamar a mistura ar-combustível de forma confiável e rápida. Ela apenas inicia o processo de conversão da energia do combustível em movimento do pistão, mas não gera essa energia por si só. A posição oficial dos especialistas é que as alegações de um aumento significativo de potência em um motor original, sem modificações, são um mito. Um kit novo restaura a eficiência, mas não cria nova potência. Se o carro estiver em boas condições, componentes super caros não o tornarão mais rápido.

Por que escolher irídio?

As velas de ignição de irídio e platina são consideradas a referência em qualidade atualmente, mas seu valor para o motorista comum não reside na velocidade, mas na confiabilidade. O irídio é um metal refratário e resistente ao desgaste. Isso permite que o eletrodo central seja feito muito fino, o que proporciona diversas vantagens práticas:

Partida do motor mais fácil, especialmente em climas frios.

Formação de faísca estável em condições extremas.

Vida útil prolongada: estas velas de ignição podem durar de 2 a 3 vezes mais do que as velas de ignição padrão.

Para o proprietário, isso significa economia de tempo em revisões e a confiança de que o carro ligará em qualquer clima. No entanto, o tipo de metal tem um impacto mínimo na velocidade máxima final ou no tempo de aceleração de 0 a 100 km/h.

Quando a escolha é realmente crítica

Uma abordagem especial na seleção de velas de ignição é necessária apenas em dois casos. Primeiro, durante o ajuste do motor: se o motor foi significativamente modificado (um turbocompressor foi instalado, a sincronização das válvulas ou a taxa de compressão foi alterada), as velas de ignição padrão podem não suportar as cargas térmicas. Nesse caso, modelos especiais com uma faixa térmica específica são selecionados. Segundo, ao seguir as recomendações do fabricante: se o carro foi projetado de fábrica para velas de ignição de irídio (como é frequentemente o caso com marcas como Bosch, Denso ou NGK), economizar dinheiro e trocar por alternativas mais baratas à base de níquel levará à falha rápida do sistema de ignição.

Para o uso diário, a principal recomendação continua a mesma: a melhor vela de ignição é aquela especificada no manual do proprietário do seu carro. Uma substituição oportuna por uma alternativa de alta qualidade trará muito mais benefícios do que buscar tecnologias "mágicas" que existem apenas em folhetos publicitários.