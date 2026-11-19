Toyota inaugura unidade Sorocaba 2 e centraliza produção no Brasil

A Toyota inaugurou nesta quarta-feira (18 de novembro de 2026) a unidade Sorocaba 2, em São Paulo. A nova planta marca a transferência definitiva da produção do Corolla sedã, anteriormente fabricado em Indaiatuba (SP), e estabelece a cidade de Sorocaba como o único polo produtivo da marca no país. A fábrica inicia suas operações com capacidade para montar 100 mil veículos por ano, mas possui estrutura física para dobrar esse volume, chegando a 200 mil unidades anuais.

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O investimento faz parte de um plano maior de R$ 11,5 bilhões previsto até 2030, que engloba modernização industrial e novas tecnologias. Embora o montante global seja expressivo, a Toyota não detalhou a parcela específica do orçamento destinada exclusivamente à construção da planta Sorocaba 2.

Ajuste de mercado e posicionamento

A expansão da capacidade produtiva ocorre em um momento de pressão competitiva. De acordo com dados da Anfavea, a Toyota ocupa a 6ª posição no ranking de vendas de 2026, com 137.729 emplacamentos entre janeiro e outubro. A montadora registrou uma queda no ranking nos últimos dois anos (estava em 5º lugar), sendo superada recentemente pela chinesa BYD, que assumiu a 4ª colocação.

Aposta regional: o Corolla Deck

Além do sedã, a nova planta será a base para o lançamento do Corolla Deck, uma picape híbrida flex desenvolvida especificamente por engenheiros da América Latina para atender às demandas regionais. O modelo é inédito globalmente para a marca e será exportado para outros países da região. Até o momento, o veículo foi apresentado, mas a produção oficial ainda não foi iniciada.

Operação e Infraestrutura

A nova unidade ocupa 160 mil m² de área construída em um terreno de 400 mil m². A operação é complementada pela primeira fábrica de Sorocaba (em atividade desde 2012), que produz cerca de 155 mil veículos por ano. Juntas, as plantas concentram a produção do Corolla sedã, Corolla Cross e Yaris Cross.

Do ponto de vista técnico, a planta foi projetada para flexibilidade, com a redução de colunas em uma área de 56 mil m², facilitando futuras reconfigurações de linha. A empresa também implementou a pintura à base de água, o que, segundo a montadora, reduz em 20% as emissões de CO₂ na fase de pintura.

Impacto social e P&D

No campo do emprego, a Toyota projeta a criação de 1.700 vagas diretas até 2030, com a meta de que 50% dessas contratações sejam de mulheres. Indiretamente, a estimativa é de 10 mil postos de trabalho via cadeia de fornecedores.

A estratégia de longo prazo inclui ainda a criação de um centro de pesquisa de biocombustíveis em Sorocaba, com laboratório e pista de testes, projeto que conta com financiamento de R$ 123,6 milhões do BNDES.