Denza BAO 5 reboque Boeing 747 com duas rodas e 180 toneladas

Numa pista do aeródromo de Dunsmore, na Grã-Bretanha, o SUV Denza BAO 5, fabricado pela BYD, executou uma operação de reboque que testou os limites físicos da tração elétrica. O veículo, um modelo de produção em série sem modificações estruturais, moveu um Boeing 747-400 com massa de aproximadamente 180 toneladas. A etapa final do teste ocorreu com o automóvel operando apenas sobre os dois rodas do lado esquerdo, o que altera significativamente o centro de gravidade e a distribuição de forças no chassi.

Photo: commons.wikimedia.org by Ethan Llamas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Denza B5 DMO

A engenharia por trás dessa performance baseia-se na característica intrínseca dos motores elétricos de fornecerem torque máximo instantaneamente, diferentemente de propulsores a combustão que necessitam de rotação para atingir potência plena. No DMO (Dual Mode Omnidirectional), sistema híbrido do BAO 5, três motores elétricos trabalham em conjunto com um motor a gasolina de 1,5 litro, gerando um total de 544 cavalos de potência e 760 Nm de torque. Para este teste específico, a tração foi exclusivamente elétrica, o que demonstra a capacidade de transferência de força do sistema de propulsão em condições de esforço extremo, sem a assistência térmica do motor a combustão.

Estrutura do teste e condições de equilíbrio

O procedimento foi dividido em três fases de complexidade crescente, projetadas para isolar o comportamento da plataforma sob cargas variadas. Inicialmente, o reboque ocorreu com a configuração completa de quatro rodas. Em seguida, um pneu foi removido, reduzindo o contato com o solo a três pontos de apoio. A etapa decisiva exigiu a remoção de ambos os rodas da lateral direita. Para evitar a rolagem do veículo e garantir a aderência necessária dos dois pneus restantes, foram carregadas 4,5 toneladas de lastro na cabine, deslocando o centro de massa para o lado esquerdo e compensando a assimetria geométrica.

Com essa configuração reducida, o BAO 5 percorreu uma distância de 1.600 metros. O piloto foi Mark Galliffant, especialista técnico da divisão britânica da BYD. Um detalhe crucial para a validade da comparação é que o Boeing 747 não foi aliviado para o registro do feito; mantinha seus motores originais e o interior completo, representando a massa operacional real do jato. A inspeção pós-teste não revelou danos no chassi, na transmissão ou nos motores, indicando que a margem de segurança estrutural da plataforma aguenta sobrecargas bem acima das exigidas no uso cotidiano, como o reboque de trailers pesados.

A Denza afirma que esta é a primeira vez que um veículo de produção série realiza um reboque dessa magnitude com apenas dois rodas em operação. Embora marcas como Volkswagen, Porsche e Land Rover tenham realizado testes semelhantes com aeronaves, estes sempre utilizaram a configuração completa de quatro rodas e condições padrão de aderência. O teste do BAO 5, portanto, valida a robustez da arquitetura híbrida sob condições de carga assimétrica, onde a distribuição de torque e a integridade do chassi são postas à prova de forma mais severa do que em trações simétricas.