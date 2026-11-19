Fabricantes europeus aceleram a implementação de condução semiautônoma L2++

Pressão competitiva forçou os fabricantes europeus a acelerar a implantação de sistemas de condução semiautônoma nível L2++, uma mudança estrutural na indústria impulsionada não pela demanda imediata dos consumidores, mas pela necessidade de manter paridade tecnológica diante dos concorrentes chineses. Segundo Philippe Brune, responsável pelo desenvolvimento na Renault Group, marcas como Xpeng e Li Auto já integram essas funcionalidades na configuração de base, redefinindo as expectativas do mercado e obrigando a Europa a responder com parcerias e novos ciclos de produção.

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A demonstração física dessa capacidade ficou evidente no Salão do Automóvel de Paris, onde o Xpeng exibiu o funcionamento do Navigation Guided Pilot no modelo L03, navegando autonomamente por rotas urbanas complexas. Em paralelo, a Li Auto apresentou o i6 equipado com quatro LiDARs, projetados para detectar obstáculos e medir espaços livres com precisão de centímetros em tempo real. O nível de operacionalização já atingido pelos rivais é ilustrado pelos dados da Aito: em setembro de 2025, 40% do quilometragem percorrido por seus veículos na China ocorreu em modo de condução assistida, onde o motorista precisava apenas confirmar periodicamente sua presença, uma vez que a legislação local proíbe a remoção total das mãos do volante nesse nível de autonomia.

Adaptação regulatória e novos acordos de fornecimento

O ambiente regulatório na União Europeia está em transição para acomodar essas novas arquiteturas. Após uma campanha da Tesla, oito países, incluindo a Holanda, permitiram o uso da função FSD, que foi renomeada para Tesla Assisted Driving para adequação legal. Enquanto isso, a Europa começa a flexibilizar as regras para tecnologias de inteligência artificial "end-to-end", embora esse modelo de software seja mais complexo de verificar em termos de segurança do que os algoritmos tradicionais.

Para preencher essa lacuna, os montadores europeus estão estruturando novos fluxos de suprimento através de parcerias estratégicas. A Stellantis assinou um contrato com a Wayve, com previsão de que os primeiros veículos com suporte L2++ da empresa cheguem ao mercado norte-americano em 2028. A Mercedes-Benz planeja lançar seu sistema baseado na plataforma Nvidia no fim de 2025 na Europa, seguindo o lançamento prévio na China e nos EUA. Já a BMW oferecerá funções urbanas avançadas em 2027 para modelos como o iX3 e iX4, além de ter implantado o movimento semiautônomo em autoestradas usando a plataforma Qualcomm Ride Pilot, obtendo a primeira certificação mundial pelos padrões UN DCAS.

Confiabilidade como gargalo de produção e venda

O sucesso comercial desses sistemas depende diretamente da confiabilidade operacional, não apenas da presença do hardware. Anshuman Saxena, da Qualcomm, ressalta que os consumidores não pagarão por funcionalidades que falham em metade dos casos. A distinção crítica aqui é a abordagem do controle: diferente do retorno abrupto da direção ao motorista adotado pela Tesla e pelas marcas chinesas, os fabricantes europeus apostam em um modelo de "simbiose" ou cooperação.

Isso implica uma integração suave entre o algoritmo e a ação humana. No caso da Mercedes-Benz, o sistema é programado para reconhecer a intervenção manual do motorista, evitando rupturas no piloto automático durante frenagens manuais. Essa arquitetura permite às montadoras implantar funções de IA de ponta sem transferir a responsabilidade legal do motorista, contornando os custos proibitivos dos sistemas de redundância extrema exigidos para níveis de autonomia mais altos.