A Mitsubishi iniciou a exportação das primeiras unidades do novo Pajero, produzidas em sua planta na Tailândia, com destino ao mercado australiano. O fluxo logístico prioriza a Austrália, onde as unidades já saíram da linha de montagem, enquanto o mercado doméstico japonês aguarda o início das vendas apenas para meados de dezembro de 2026.
A viabilidade industrial do modelo baseia-se no compartilhamento de plataforma com as picapes Mitsubishi Triton e Nissan Navara. Essa estratégia de insumos comuns reduz custos de desenvolvimento e escala a produção na Tailândia. O sistema de propulsão é padronizado para todas as configurações: um motor turbodiesel de 2,4 litros, entregando 204 cv e torque de 480 Nm, acoplado a uma transmissão automática de oito marchas e ao sistema de tração integral Super Select II.
O plano de expansão da Mitsubishi segue um cronograma de disponibilidade por região, condicionado à mão do volante e logística de exportação:
Na Austrália, a demanda reprimida manifesta-se em milhares de pedidos antecipados registrados por concessionárias. Para atender a esse segmento, a montadora integrou ao processo de saída acessórios de proteção específicos, como quebra-matas (bull bars) e proteções ópticas, adaptando o produto final às exigências do terreno local.
O retorno do Pajero visa recuperar a fatia de mercado no segmento de utilitários robustos sobre chassi, atualmente dominado por concorrentes japoneses. Contudo, a conversão desses pedidos em entregas efetivas dependerá da capacidade de escoamento da planta tailandesa e da eficiência da rede logística global em processar o volume de demanda acumulada.
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A estabilidade da estrutura depende do amaciamento preciso das fatias e da espessura correta da massa.