Mitsubishi avança na Ásia: primeiras unidades do Pajero já seguem para a Austrália

A Mitsubishi iniciou a exportação das primeiras unidades do novo Pajero, produzidas em sua planta na Tailândia, com destino ao mercado australiano. O fluxo logístico prioriza a Austrália, onde as unidades já saíram da linha de montagem, enquanto o mercado doméstico japonês aguarda o início das vendas apenas para meados de dezembro de 2026.

Photo: commons.wikimedia.org by Tokumeigakarinoaoshima, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Mitsubishi PAJERO

Estrutura produtiva e plataforma

A viabilidade industrial do modelo baseia-se no compartilhamento de plataforma com as picapes Mitsubishi Triton e Nissan Navara. Essa estratégia de insumos comuns reduz custos de desenvolvimento e escala a produção na Tailândia. O sistema de propulsão é padronizado para todas as configurações: um motor turbodiesel de 2,4 litros, entregando 204 cv e torque de 480 Nm, acoplado a uma transmissão automática de oito marchas e ao sistema de tração integral Super Select II.

Escalonamento da entrega e demanda

O plano de expansão da Mitsubishi segue um cronograma de disponibilidade por região, condicionado à mão do volante e logística de exportação:

Fase imediata: Países com direção à direita (Tailândia, Austrália e, posteriormente, Japão).

Países com direção à direita (Tailândia, Austrália e, posteriormente, Japão). Primavera de 2027: Ampliação do fluxo para até 100 países, abrangendo Sudeste Asiático, Oriente Médio e América Latina.

Ampliação do fluxo para até 100 países, abrangendo Sudeste Asiático, Oriente Médio e América Latina. Indefinido: Não há confirmação oficial sobre a viabilidade de entrega para os mercados da Europa e América do Norte.

Na Austrália, a demanda reprimida manifesta-se em milhares de pedidos antecipados registrados por concessionárias. Para atender a esse segmento, a montadora integrou ao processo de saída acessórios de proteção específicos, como quebra-matas (bull bars) e proteções ópticas, adaptando o produto final às exigências do terreno local.

Restrições e mercado

O retorno do Pajero visa recuperar a fatia de mercado no segmento de utilitários robustos sobre chassi, atualmente dominado por concorrentes japoneses. Contudo, a conversão desses pedidos em entregas efetivas dependerá da capacidade de escoamento da planta tailandesa e da eficiência da rede logística global em processar o volume de demanda acumulada.