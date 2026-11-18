Estradas cheias de buracos: Hongqi antecipa e desvia sem aviso ao motorista

A FAW Group utilizou a conferência WICV 2026 para materializar a transição de sua marca de luxo, a Hongqi, de um símbolo de status governamental para um laboratório de eficiência técnica. O foco não está no luxo ornamental, mas na resolução de gargalos físicos da condução: a vulnerabilidade da suspensão a irregularidades do solo, a instabilidade térmica de baterias e a rigidez de manobra em espaços reduzidos.

Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Современный коричневый автомобиль на трассе

A engenharia da evasão e a precisão sensorial

O avanço mais pragmático apresentado é o sistema Hongqi Sinan. Enquanto a maioria dos assistentes de condução foca na detecção de obstáculos fixos ou pedestres, a solução aqui é a integração de lidar e câmeras via rede neural multimodal. O efeito é a capacidade de "enxergar" a malha asfáltica com 35% mais nitidez que os padrões atuais, identificando buracos a 250 metros de distância. A contrapartida técnica é a automação da trajetória: o veículo não apenas alerta, mas recalcula a posição para desviar da irregularidade, preservando a integridade da suspensão e dos pneus.

Mobilidade vetorial e a superação do raio de giro

No SUV G919, a engenharia substituiu a tração convencional por motores elétricos independentes em cada roda. Essa arquitetura altera a física da manobra, permitindo que o veículo execute rotações sobre o próprio eixo (estilo tanque) ou desloque-se diagonalmente (modo caranguejo). O ganho real é a anulação da limitação do raio de giro, transformando a operação em estacionamentos apertados ou terrenos acidentados em um processo de precisão geométrica, sem a necessidade de múltiplas manobras de marcha à ré.

Estabilidade química e otimização de processamento

A segurança energética foi atacada com a introdução de baterias de estado sólido. Diferente das células de íons de lítio convencionais, que podem entrar em combustão em caso de perfuração, a nova composição elimina o risco de explosão por danos críticos. Além da segurança, a solução resultou em uma redução de 140 kg na massa total do sistema, o que impacta diretamente na eficiência energética e no aumento da autonomia.

Para sustentar esse ecossistema de dados, a FAW desenvolveu o chip "Hongqi № 1" de 5 nanômetros. A estratégia foi a centralização: em vez de múltiplos módulos eletrônicos dispersos, um único processador gerencia as funções do carro. Essa consolidação reduz a complexidade da fiação e o custo da eletrônica embarcada em mais de 10%, tornando a tecnologia de ponta financeiramente viável para a produção em larga escala.

Versatilidade de propulsão: do H9 ao Tiangong

A estratégia de mercado reflete a transição energética gradual. O sedã H9 agora integra o sistema Huawei Qiankun ADS 5, delegando a fadiga do tráfego urbano à inteligência artificial. Já a linha Tiangong divide-se entre a conveniência do SUV 08 e a performance de carregamento ultra-rápido do sedã 07. Para quem ainda depende de longas distâncias, o H7 híbrido plug-in atua como a solução de transição: tração elétrica para o cotidiano urbano e motor a combustão para eliminar a dependência de infraestrutura de recarga em viagens.