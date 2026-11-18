GM avalia picape de alta performance para enfrentar Raptor e TRX

A General Motors estuda a viabilização de uma nova picape de alta performance voltada para o off-road extremo, com o objetivo de enfrentar diretamente o Ford Raptor e a Ram TRX. Embora a empresa ainda não tenha confirmado oficialmente o projeto, a movimentação, reportada pelo portal GM Authority, reflete a necessidade de a marca preencher uma lacuna técnica em seu portfólio de veículos pesados.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use 24 GMC Sierra 2500HD SLE

A distância entre o lazer e a performance extrema

Atualmente, a GM opera com o Silverado ZR2 e a GMC Sierra AT4X. Embora ambos utilizem motores V8 potentes e amortecedores Multimatic, esses modelos são projetados para o uso off-road moderado. A diferença material reside na arquitetura do chassi e no ajuste dos motores: enquanto os modelos atuais da GM focam na tração e superação de obstáculos, o Raptor e a TRX são engenheirados para o "desert running" (corridas de deserto), suportando saltos em dunas e velocidades elevadas em terrenos irregulares.

A pressão do ecossistema competitivo

A entrada da Toyota no segmento com a Tundra na especificação TRD Hammer — que deve contar com suspensão de curso ampliado e pneus de 37 polegadas — amplia a concorrência no nicho de picapes de performance. Para a GM, o desenvolvimento de um modelo equivalente não é apenas uma questão de prestígio técnico, mas de resposta a um comportamento de mercado onde o comprador adquire a capacidade técnica e o status do veículo, independentemente do uso efetivo em trilhas.

Histórico e viabilidade industrial

A estratégia de criar uma versão "Baja" para a linha Silverado teria respaldo no histórico da marca; em 1982, uma S-10 modificada venceu sua categoria na corrida Baja 500, o que resultou no lançamento de um pacote Baja de série na época. A implementação de um projeto moderno sob a chancela Silverado ZR2 Baja permitiria à GM transitar da produção de picapes off-road convencionais para a fabricação de máquinas especializadas de alta performance homologadas para as ruas.