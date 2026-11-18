Maverick vira monstro: Nova York força motor V8 e perde toda simplicidade original

A oficina Tucci Hot Rods, de Nova York, desafiou a arquitetura original do Ford Maverick 2022 ao instalar sob o capô um motor V8 Coyote de 5,0 litros. O projeto, apresentado no SEMA 2026, marca a primeira vez que um motor V8 a gasolina é adaptado para este compacto, que nativamente acomoda apenas propulsores de quatro cilindros. A operação exigiu a superação de um conflito físico evidente: acomodar um conjunto motriz significativamente maior em um vão projetado para eficiência e dimensões reduzidas, sem comprometer a segurança ou a dirigibilidade.

Photo: Wikipedia by Kevauto, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ford maverick

A engenharia da potência e a adaptação estrutural

Para elevar a performance, o V8 foi equipado com dois turbocompressores Hellion de 62 mm, além de novo coletor de admissão, cárter e trilhos de combustível. A gestão do fluxo de escape foi resolvida com a criação de saídas de ar nos para-lamas dianteiros, utilizando componentes customizados via impressão 3D. O resultado dessa configuração é a entrega de 1200 cavalos de potência, transformando a natureza do veículo de um utilitário compacto em um carro de alta performance.

A transmissão da força para as rodas exigiu a substituição de quase todo o trem de força. Foi utilizada a transmissão automática ZF 8HP70, conectada ao motor por meio de um adaptador da LOJ Conversions. No eixo traseiro, a oficina instalou um diferencial de Mustang S550, unido à transmissão por um cardã fabricado sob medida. A adaptação do motor impactou a geometria da suspensão: a frente recebeu molas de controle inferiores modificadas, enquanto a caixa de direção e as mangas de eixo foram herdadas do Mustang S197.

A precisão do encaixe foi garantida por escaneamento 3D, processo fundamental para recalcular a posição dos braços da suspensão e justificar a necessidade de deslocar a cremalheira de direção e alterar a travessa traseira do chassi.

A contrapartida do desempenho

A solução da Tucci Hot Rods prova que a plataforma do Maverick suporta modificações extremas de motorização, mas a contrapartida é a perda total da essência do veículo original. O ganho em potência bruta anula as características de economia e a simplicidade de manutenção do compacto. O custo e a complexidade da reengenharia estrutural transformam o carro em um projeto de nicho, onde a viabilidade técnica é demonstrada através de modificações profundas no chassi e na suspensão, afastando-o de qualquer similaridade com a versão de fábrica.