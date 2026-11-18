Alpine A290 2027: bateria maior e tração integral viabilizada por sinergia com Renault 4

A Alpine planeja reformular a linha A290 a partir de 2027 para enfrentar a concorrência de modelos como o Cupra Raval e o VW ID Polo GTI. O objetivo é corrigir duas limitações intrínsecas do projeto atual: a autonomia reduzida e a saturação de tração no eixo dianteiro, que limita o desempenho em acelerações fortes. O movimento ocorre em um momento de expansão, com a A290 registrando um crescimento de 60% nas vendas no primeiro semestre de 2026, totalizando 5.890 unidades.

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Eficiência energética e nova densidade

Para elevar a autonomia, que hoje varia entre 215 e 237 milhas (dependendo da versão GT ou GTS), a Alpine substituirá a bateria de 52 kWh por um novo bloco de 56 kWh. Esta célula será compartilhada com os Renault 4 e 5, permitindo que todas as versões do A290 superem a marca de 249 milhas, com a variante GT podendo chegar a 280 milhas.

O ganho de distância não advém apenas da maior capacidade de armazenamento. A Renault Group recalibrou o motor elétrico "6AM", reduzindo perdas internas de energia. O efeito é mais perceptível em altas velocidades, onde a eficiência costuma cair drasticamente. Como resultado, em 2027, surgirá uma versão de 247 cv, visando aprimorar o tempo de aceleração de 0 a 100 km/h, atualmente fixado em 6,4 segundos.

Tração integral como solução de dinâmica

A mudança mais profunda na engenharia do modelo é a introdução de uma versão com tração integral (AWD) e 296 cv. O problema central de elétricos compactos com tração dianteira é o excesso de torque concentrado em apenas dois pneus, o que gera perda de aderência e desgaste prematuro de componentes sob esforço.

A solução consiste na adição de um segundo motor elétrico no eixo traseiro, integrado ao sistema de 400 volts. A viabilidade técnica desse upgrade é garantida pela suspensão traseira multilink do A290, que oferece o espaço e a geometria necessários para a instalação do conjunto. O sistema foi desenvolvido com a Valeo, adaptando a base do motor de 48 volts utilizado em modelos como o Dacia Duster e Bigster, mas equipando-o com um inversor de 400 volts para suportar a potência de um veículo totalmente elétrico.

A contrapartida dessa evolução é o custo de desenvolvimento. A complexidade de um sistema AWD costuma ser financeiramente inviável para volumes baixos de vendas. No entanto, a Alpine resolveu essa equação através da sinergia com a Renault: como o Renault 4 também terá tração integral a partir de 2028, os custos de pesquisa e desenvolvimento (R&D) serão diluídos entre as duas plataformas, tornando o A290 AWD economicamente sustentável.