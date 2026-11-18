Protótipo BMW M3 elétrico passa por testes no circuito de Miramas

Os testes realizados no circuito de Miramas com o protótipo elétrico do BMW M3 indicam que a transição para a propulsão a bateria pode ocorrer sem sacrificar a identidade da linha M. Com lançamento previsto para junho do próximo ano e preço estimado em 100 mil libras esterlinas, o modelo utiliza a base do i3, mas traz modificações estruturais profundas: arcos de roda expandidos em 10 mm, arquitetura de suspensão revisada, novos quadros auxiliares e suportes reforçados.

Photo: commons.wikimedia.org by Alexandre Prevot from Nancy, France, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ BMW M3

A essência dinâmica do veículo repousa em quatro motores elétricos, um para cada roda, que somam aproximadamente 838 cv. A engenharia da BMW optou por uma distribuição flexível de torque, capaz de enviar até 644 cv para o eixo dianteiro e 751 cv para o traseiro. Essa configuração permite que o carro mantenha o comportamento predominantemente traseiro característico da marca, operando em tração integral ou exclusivamente traseira para manobras de drift.

Um ponto crítico observado nos testes é a resposta da força motriz. Enquanto sistemas mecânicos apresentam latências de até 300 ms, os motores elétricos respondem quase instantaneamente — a ponto de os engenheiros precisarem limitar artificialmente a velocidade de resposta para garantir a previsibilidade ao motorista. A regeneração de energia, com potência de até 540 kW, atua no limite de aderência dos pneus Michelin Pilot Sport 6, substituindo a ação pulsada do ABS por um controle linear e preciso, equilibrando o veículo no limite da tração durante as curvas.

Dinâmica e Controle

Apesar da massa elevada, estimada em 2.400 kg, a precisão direcional é mantida. Em regimes de condução moderada, o M3 apresenta a subesterção previsível; contudo, em modos esportivos, a traseira torna-se mais ativa, permitindo a entrada em curvas com sobresterção controlada e correções de trajetória via acelerador na saída.

A ausência de atraso entre a retirada do pé do acelerador, a troca das seis marchas virtuais e a frenagem confere ao conjunto uma sensação de solidez. A eficiência do sistema de recuperação de energia reflete-se na temperatura dos componentes: após cinco voltas rápidas, os discos de freio dianteiros mantiveram-se abaixo de 100°C, reduzindo significativamente o desgaste térmico dos pneus.

O comportamento observado combina a estabilidade de um Porsche 911 Turbo, o equilíbrio de um Audi R8 e a vivacidade de um Ford Focus RS Mk3, superando-os na velocidade de resposta. O resultado é um veículo que entrega um nível de controle e precisão superior à maioria dos elétricos contemporâneos, preservando a carga emocional esperada de um M3.