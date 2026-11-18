Governo do RJ formaliza transferência de incentivos da Peugeot Citroën para a Stellantis

O governo do Rio de Janeiro formalizou a transferência de incentivos financeiros da Peugeot Citroën para a Stellantis, referente à unidade fabril de Porto Real. A medida, publicada em Diário Oficial no dia 16, é a conclusão administrativa de um processo iniciado em 2021, quando a fusão entre a Peugeot Citroën e a FCA (Fiat Chrysler) deu origem à Stellantis.

Photo: Wikipedia by Ottaviani Serge, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ завод Stellantis

Do ponto de vista operacional, o termo aditivo reconhece a sucessão de direitos relativos ao Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social (Fundes). Para manter esses benefícios, a Stellantis assume a contrapartida de preservar 1.700 empregos diretos e a continuidade de projetos sociais no estado.

O mecanismo do RioInvest: Crédito, não doação

É fundamental diferenciar a natureza desses incentivos. O benefício original, regido pela Lei estadual 6.107/2011, não foi uma transferência direta de capital, mas a abertura de uma linha de crédito via programa RioInvest. O limite legal estabelecido foi de R$ 4,746 bilhões para a modernização da planta de Porto Real.

As condições do crédito são altamente favoráveis, mas vinculadas ao desempenho: as liberações mensais são limitadas a 10% da receita operacional bruta de vendas e transferências. O custo do capital é de apenas 1% ao ano, com uma carência de 30 anos para cada parcela e prazo de utilização de até 50 anos. Importante notar que o limite de R$ 4,7 bilhões é o teto autorizado por lei, não significando que a montadora tenha recebido ou utilizado a totalidade desse montante.

O precedente para Itatiaia e o caso Chery

Este movimento do governo fluminense cria um precedente relevante para outras disputas industriais no estado, especificamente para a fábrica da Jaguar Land Rover (JLR) em Itatiaia, que encerrou a produção em junho de 2026 e está sob negociação com o grupo chinês Chery (via marcas Omoda Jaecoo).

A JLR também opera sob o regime do RioInvest, com uma linha de crédito de R$ 629 milhões (Lei 6.661/2014), juros de 1% ao ano e carência de 360 meses, além de diferimentos de ICMS para importação de maquinário e insumos.

Embora a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico tenha indicado que um eventual sucessor da JLR poderia usufruir desses incentivos, a transição não é automática. Existe uma diferença jurídica crucial: enquanto no caso da Stellantis houve uma reorganização societária (incorporação), no caso da Chery trata-se de uma transferência de operação industrial para uma nova entidade. Isso significa que a manutenção dos benefícios dependerá da comprovação de regularidade fiscal, cumprimento de requisitos legais e a aceitação integral das obrigações originárias.

Além do âmbito estadual, a viabilidade do negócio para a Chery dependerá de negociações paralelas com a prefeitura de Itatiaia para a manutenção de isenções municipais de IPTU, ITBI e ISS, que não estão vinculadas ao acordo com o governo do estado.