BMW convoca recall de 720 mil veículos nos Estados Unidos por risco de incêndio espontâneo

Alguns proprietários de BMW nos Estados Unidos foram orientados a estacionar seus veículos exclusivamente ao ar livre. A recomendação acompanha uma campanha de recall que abrange cerca de 720 mil automóveis, identificando um risco de incêndio espontâneo que pode ocorrer mesmo com o motor desligado. Essa particularidade muda a natureza do perigo: o defeito não depende do ato de dirigir, mas sim da condição de armazenamento do veículo, transformando o local de estacionamento em variável crítica para a segurança.

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O mecanismo do risco

A origem provável das chamas reside em componentes internos da instalação elétrica ou do compartimento do motor. Como o processo pode iniciar sem intervenção do condutor, a física da propagação passa a ditar as consequências. Em espaços fechados, como garagens ou anexos, o fogo encontra paredes que limitam sua expansão natural, mas aceleram a acumulação de calor e fumaça. O acesso dos bombeiros também se torna mais difícil, aumentando a probabilidade de o veículo ser destruído por completo e de o incêndio se transferir para a estrutura do edifício. Ao contrário, em ambiente aberto, a ausência de barreiras físicas permite que o fogo se dissipe com mais lentidão e facilite a identificação visual da fumaça por terceiros.

Diagnóstico e ação

A recomendação de estacionar ao ar livre não é uma solução permanente, mas uma medida de mitigação imediata. O reparo efetivo exige intervenção técnica em um centro de serviço autorizado, onde o defeito na instalação elétrica ou mecânica deve ser identificado e corrigido. Até que essa verificação e correção sejam concluídas, a única ação controlável pelo motorista para reduzir a incerteza e o potencial de dano colateral é remover o veículo de qualquer área coberta ou confinada.