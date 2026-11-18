Fabricante Russo-Balt investe em SUV elétrico de luxo com 1.000 cv

A Russo-Balt, fabricante sediada em Perm, retomou o desenvolvimento do C55, um crossover elétrico de dimensões generosas que volta ao centro do projeto após a prioridade temporária dada à certificação do furgão F20. Mais do que uma simples troca de carroceria, a transição para o SUV exigiu que a engenharia revisasse a plataforma, as rodas e a suspensão para suportar as exigências de um veículo de luxo com vocação off-road.

Photo: commons.wikimedia.org by Alexander-93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Baic X55

A massa do aço e a resposta dinâmica

Com 5,3 metros de comprimento, 2 metros de largura e 1,8 metro de altura, o C55 é um veículo massivo. A escolha do aço inoxidável para a carroceria garante rigidez estrutural e resistência à corrosão, mas impõe um desafio físico: a inércia. Para neutralizar a massa elevada do corpo em aço, a solução de engenharia foi a instalação de freios de quatro pistões em ambos os eixos.

Para que o tamanho não se torne um obstáculo em ambientes urbanos, o projeto prevê um eixo traseiro esterçante opcional. O mecanismo reduz o raio de giro, compensando a largura do veículo e facilitando manobras de estacionamento. A versatilidade de uso é reforçada por uma altura livre do solo de 250 mm, preparando a plataforma para terrenos irregulares.

Equilíbrio entre autonomia e potência

A configuração base entrega 550 cv e utiliza uma bateria de 120 kWh, resultando em uma autonomia de até 500 km. Aqui, a engenharia enfrenta a contrapartida clássica dos elétricos: para ampliar a distância percorrida, é necessário adicionar peso. Por isso, a opção de bateria de 200 kWh, que eleva a autonomia para 800 km, altera a dinâmica do conjunto.

No topo da escala de desempenho, o C55 pode ser equipado com quatro motores elétricos, totalizando 1.000 cv. Apesar da potência e do porte, o veículo é projetado para permanecer dentro dos limites da categoria B de habilitação, permitindo que o condutor opere a máquina sem exigências de licenças especiais. No interior, a funcionalidade se traduz em portas traseiras com abertura invertida (estilo suicida), eliminando a coluna central e simplificando o acesso ao habitáculo.