Mercedes submetida a teste extremo nos EUA: uma falha pontual revela os novos riscos da condução

O teste do Mercedes GLC 400 Electric 2027 nas ruas íngremes de San Francisco revelou a evolução do sistema MB Drive Assist Pro, que agora opera como uma solução "point-to-point". A tecnologia permite que o motorista retire as mãos do volante tanto no fluxo urbano quanto em rodovias autorizadas, com um limite de velocidade que alcança 85 mph (cerca de 137 km/h). Este avanço contrasta com a experiência de 2022 nas estradas alemãs, onde o sistema de Nível 3 era restrito a rodovias e limitado a 37 mph (60 km/h).

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Comportamento urbano e precisão sensorial

A característica dominante do veículo em ambiente urbano foi a previsibilidade. Em cenários complexos — com ciclistas, pedestres e veículos estacionados irregularmente — o carro manteve uma condução estável, sem as frenagens bruscas típicas de sistemas menos refinados. Essa confiança é sustentada por um conjunto de 27 sensores (10 câmeras, 5 radares e 12 módulos ultrassônicos) processados por um computador capaz de realizar 254 trilhões de operações por segundo (TOPS). O resultado é um campo sensorial redundante que reflete a realidade do tráfego no painel e na tela central, permitindo ao condutor monitorar a detecção de obstáculos em tempo real.

Durante uma hora de operação em relevo acidentado, a intervenção humana foi necessária em apenas duas ocasiões. A primeira ocorreu devido ao timer de segurança, que exige a confirmação da presença do motorista. A segunda foi provocada por uma manobra atípica de um Tesla Model 3, que realizou um movimento irregular para estacionar no sentido contrário da via; nesse cenário anômalo, o sistema não conseguiu processar a trajetória e exigiu a retomada imediata do controle do volante.

Dinâmica em rodovias e expansão da frota

Já no trecho de alta velocidade, utilizando o Hands-Free Highway Assist, o comportamento do GLC foi menos incisivo. A troca de faixas ocorreu de forma mais lenta do que o esperado, com uma perda da agilidade observada no centro da cidade. Contudo, esse desempenho foi condicionado pelo horário de pico, onde a rodovia operava a velocidades reduzidas, entre 25 e 30 mph (40-50 km/h), assemelhando-se a um fluxo de estacionamento. Nessas condições, a distinção entre a condução urbana e a rodoviária tornou-se quase imperceptível.

A Mercedes-Benz confirmou que a base de hardware para essa função será estendida em 2027 aos modelos CLA Electric, GLE, GLS e S-Class. Para a linha 2028, o sistema deverá ser disponibilizado como item de série ou via atualização remota (OTA). Na Califórnia, a função será comercializada via assinatura, com planos variando de um mês a vários anos, embora os valores ainda não tenham sido divulgados oficialmente.