Jetour Traveler 7: LiDAR protegido internamente e 27 sensores para condução autônoma complexa

O lançamento do Jetour Traveler 7 no mercado chinês, com preços a partir de 184.900 yuans (aproximadamente R$ 140 mil em conversão direta), traz mais do que a estética robusta de um off-road; o veículo introduz uma mudança tática na arquitetura de seus sensores de condução autônoma.

Photo: Wikipedia by Jengtingchen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Jetour

A engenharia do sensor invisível

A principal inovação técnica reside na implementação de um esquema "de objeto único e dois modos", que consiste no deslocamento do LiDAR para o interior do habitáculo. Esta decisão de engenharia resolve um conflito clássico: a necessidade de manter a precisão do sensor contra a fragilidade do componente diante de detritos, chuva, neve ou neblina, que costumam degradar a leitura de sensores expostos na carroceria.

Ao internalizar o sensor, a Jetour protege o hardware e elimina a resistência aerodinâmica de protuberâncias externas. A contrapartida dessa solução é a dependência de uma janela ou seção transparente específica na estrutura do veículo, que deve garantir a passagem do feixe laser sem distorções, mantendo o campo de visão necessário para a operação.

O sistema, desenvolvido em parceria com a Huawei, integra um conjunto de 27 sensores e câmeras. Essa densidade de dados transforma a função do carro: ele deixa de ter meros "assistentes de condução" para operar cenários complexos, como manobras em tráfego denso, travessia de cruzamentos e estacionamento autônomo.

Performance híbrida e autonomia

A base da propulsão é um motor turbo de 1,5 litro com 156 cv. A entrega final de potência varia conforme a configuração de motores elétricos, resultando em 354 cv ou 625 cv. O sistema é alimentado por uma bateria de 45,12 kWh, que permite rodar entre 220 km e 251 km apenas no modo elétrico.

O resultado dessa combinação é um consumo médio declarado de pouco mais de 1 litro a cada 100 km (quando carregado) e uma autonomia total que chega a 1.400 km. Para a gestão de terrenos difíceis, o veículo dispõe do botão físico X-Mode no túnel central, simplificando a transição entre modos de tração.

Dimensões e layout

O Traveler 7 mantém a vocação utilitária com porta traseira basculante e dimensões generosas: 4.827 mm de comprimento, 2.006 mm de largura e 1.875 mm de altura, sobre uma distância entre eixos de 2.800 mm. A configuração interna é estritamente para cinco passageiros.

O cockpit é dominado por duas telas: um painel de instrumentos digital de 10,25 polegadas e uma central multimídia de 15,6 polegadas. O ajuste da coluna de direção é totalmente elétrico, tanto em altura quanto em profundidade.