Substituição de Honda CR-V por Tenet T7 gera despesas inesperadas e problemas técnicos no uso diário

A troca de um veículo antigo e confiável por um modelo zero quilômetro costuma ser motivada pela promessa de tecnologia e conforto. No entanto, a experiência de um proprietário que substituiu sua Honda CR-V 2008 por um crossover Tenet T7 revela que a modernização digital nem sempre caminha junto com a eficiência mecânica e o conforto acústico.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Кроссовер Tenet T7

O embate entre a engenharia provada e a digitalização

A decisão de migrar da Honda CR-V, com 16 anos de uso e cerca de 150 mil quilômetros, para a versão topo de linha do Tenet T7 (com tração integral) foi guiada por atributos como teto panorâmico, controle de cruzeiro adaptativo e telas generosas. Contudo, o uso cotidiano expôs que o valor investido — aproximadamente 3 milhões de rublos — não se traduziu em uma experiência superior em pontos críticos de dirigibilidade.

A primeira divergência surge na transmissão. Enquanto a Honda utilizava um conversor de torque suave, o câmbio automatizado de dupla embreagem (DCT) do Tenet T7 apresenta comportamento irregular, com trancos e hesitações em baixas velocidades e no trânsito urbano.

Eficiência energética e ruído

Mesmo equipado com um motor 1.6 TGDI turbo de 150 cv, o novo crossover não superou o antigo motor 2.4 aspirado da Honda em termos de economia e serenidade sonora. Os números de consumo do Tenet T7 mostram-se elevados para a categoria:

Ciclo urbano: consumo entre 11 e 12,5 litros a cada 100 km.

consumo entre 11 e 12,5 litros a cada 100 km. Estrada: média de 9 a 9,5 litros a cada 100 km.

Em contrapartida, a CR-V, apesar do maior volume do motor e peso similar, era notavelmente mais eficiente em rodovias, mantendo a média em torno de 8 litros.

Outro ponto crítico é o isolamento acústico. Acima de 110 km/h, o ruído do vento e do pavimento no Tenet T7 torna-se intrusivo, exigindo que os passageiros elevem a voz. O proprietário constatou que a Honda, mesmo sendo um projeto muito anterior, possuía um tratamento acústico de fábrica superior, sugerindo que o novo veículo exigiria investimentos extras em manta acústica para atingir um nível aceitável de conforto.

A fragilidade dos sistemas eletrônicos e custos de manutenção

A interface digital, principal atrativo da compra, demonstrou instabilidades logo no primeiro mês. O sistema multimídia apresenta travamentos e reinicializações espontâneas, a conexão sem fio com smartphones é intermitente e os botões sensíveis ao toque no volante carecem de precisão. Até o sistema de climatização apresentou comportamento errático, demandando atualização de software na concessionária.

No aspecto financeiro, a transição elevou o custo de manutenção. A primeira revisão do Tenet T7 custou 15 mil rublos, valor superior ao histórico de manutenção da Honda. Além disso, a complexidade do conjunto turbo e do câmbio robotizado impõe um cronograma de manutenção mais rigoroso e caro, como a troca de óleo da transmissão a cada 40 mil km, para evitar desgastes prematuros.

O caso evidencia que a escolha por um carro novo envolve a troca de uma previsibilidade mecânica por uma estética digital. O consumidor deve ponderar se a garantia de fábrica e as novas funções compensam a convivência com as "doenças de infância" do projeto e um custo de propriedade mais elevado.