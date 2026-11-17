Brasil deve ter 9,7 milhões de veículos eletrificados nas ruas até 2036

Até 2036, o Brasil deve ter cerca de 9,7 milhões de veículos leves eletrificados circulando nas ruas. O número, divulgado no Caderno de Eletromobilidade do Plano Decenal de Expansão de Energia 2036 (elaborado pelo Ministério de Minas e Energia e pela Empresa de Pesquisa Energética), representa 15% da frota total do país.

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No mercado de novos automóveis, a projeção é mais agressiva: a categoria de eletrificados — que engloba híbridos convencionais, plug-in e elétricos puros — deve deter 36% das vendas anuais ao longo da próxima década. O motor desse crescimento é a combinação de queda de preços, maior oferta de modelos e a aposta industrial no híbrido flex, que tenta casar a eletrificação com a infraestrutura de etanol já existente no Brasil.

Para o ministro Alexandre Silveira, o documento não é apenas uma previsão de vendas, mas um mapa para a infraestrutura. O desafio agora é transformar a projeção de veículos em pontos de recarga reais e adequar a rede elétrica para suportar a nova carga.

Ritmos distintos: ônibus vs. caminhões

A transição energética não ocorrerá de forma uniforme entre as categorias de transporte. No transporte público urbano, a aceleração é evidente: o licenciamento de ônibus elétricos deve saltar de 849 unidades em 2025 para aproximadamente 10 mil em 2036, o que equivale a 39% do mercado de novos coletivos.

Já no transporte de carga, a realidade é outra. Os elétricos devem representar apenas 5,4% das novas vendas de caminhões até 2036, limitando-se prioritariamente ao tráfego urbano. Para as longas distâncias, a autonomia e o custo ainda tornam o gás natural e o biometano opções mais competitivas que a bateria.

O impacto na conta de luz e a rede elétrica

O aumento da frota conectada à tomada terá um reflexo direto no consumo de energia. A demanda de eletricidade no transporte rodoviário deve crescer, em média, 27% ao ano. Em termos proporcionais, o setor passará de 0,19% do consumo total nacional em 2026 para 1,5% em 2036.

Em números absolutos, a previsão é de um consumo anual de 14,8 terawatts-hora (TWh), distribuídos da seguinte forma:

Carros leves: 9,4 TWh;

9,4 TWh; Ônibus: 4,6 TWh;

4,6 TWh; Caminhões: 0,7 TWh.

O ponto crítico aqui não é apenas a quantidade de energia, mas a distribuição. Recargas concentradas em horários de pico podem sobrecarregar a rede. Para evitar isso, o planejamento sugere a criação de tarifas diferenciadas para incentivar a recarga em horários de baixa demanda e o uso de tecnologias bidirecionais (onde o carro devolve energia para a rede), embora isso ainda dependa de avanços na regulação.

A cadeia de suprimentos: do minério à bateria

A transição também altera a escala de extração mineral. A necessidade anual de minerais estratégicos no Brasil deve saltar de 18 mil toneladas em 2026 para 88 mil toneladas em 2036. O país possui reservas de lítio, níquel, grafita e terras raras, mas o relatório deixa um alerta: possuir o minério não é o mesmo que ter a indústria. Para capturar valor, o Brasil precisará estruturar o refino local, a produção de células de bateria e a reciclagem desses materiais.