Novo Geely Monjaro recebe atualização visual e melhorias no desempenho em Belarus

O Geely Monjaro, crossover popular produzido na fábrica da BelGee na Belarus, passou por um facelift planejado que alterou o visual, aumentou a potência e redesenhou o interior. No entanto, testes realizados pelo site bielorrusso abw. by identificaram pontos de atenção no progresso técnico, sugerindo que a evolução trouxe também novas complexidades.

Photo: commons.wikimedia.org by Zotyefan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Geely Monjaro

Debaixo do capô, o motor turbo de 2.0 litros permaneceu, mas com parâmetros revistos. A adoção de um novo turbocompressor e ajustes na eletrônica de gerenciamento elevaram a potência de 238 para 245 cavalos, enquanto o torque subiu para 380 Nm. Na prática, isso garante uma dinâmica sólida, com aceleração de 0 a 100 km/h em 7,6 segundos. A transmissão é o mesmo câmbio automático de oito marchas, acoplado ao sistema de tração integral com a embreagem da BorgWarner de sexta geração. Essa combinação oferece previsibilidade na estrada. O sistema de suspensão continua permitindo o ajuste da firmeza dos amortecedores, dando ao condutor a escolha entre o modo confortável e o esportivo.

Revolução na cabine: telas e som

As mudanças mais significativas estão no interior. A Geely abandonou a antiga arquitetura do painel de instrumentos. Em vez de telas embutidas discretas, o destaque agora é um tablet de mídia de 15,4 polegadas. O sistema Flyme Auto promete uma interface moderna e recursos expandidos, mas os primeiros testes revelaram 'doenças infantis'.

Conexão com o smartphone: o Android Auto sem fio, muito aguardado, finalmente chegou, mas durante os testes a conexão caiu com frequência. Isso é crítico para quem usa navegação em cidades desconhecidas.

o Android Auto sem fio, muito aguardado, finalmente chegou, mas durante os testes a conexão caiu com frequência. Isso é crítico para quem usa navegação em cidades desconhecidas. Serviços integrados: o sistema inclui navegação do Yandex via eSIM pré-instalada. Os compradores têm direito a 2 GB de tráfego por mês durante dois anos, mas o mecanismo de transferência do SIM para novos proprietários no mercado de usados ainda não está claro.

o sistema inclui navegação do Yandex via eSIM pré-instalada. Os compradores têm direito a 2 GB de tráfego por mês durante dois anos, mas o mecanismo de transferência do SIM para novos proprietários no mercado de usados ainda não está claro. Acústica: apesar do aumento para 16 alto-falantes, o novo sistema Flyme Sound parece inferior em qualidade e profundidade de graves em comparação com as anteriores da Bose e Infinity, segundo avaliações subjetivas dos testadores.

Ergonomia e conforto diário

Os engenheiros ouviram os comentários dos usuários e devolveram os botões físicos de controle do clima abaixo da tela, simplificando a configuração da temperatura durante a condução. O suporte de carga sem fio foi movido para uma posição mais acessível, e o botão de luz de emergência foi inesperadamente transferido para o teto.

Para os passageiros, o Monjaro continua sendo um dos crossovers mais confortáveis da sua categoria.

Banco traseiro espaçoso com ajuste elétrico dos encostos.

Controle de clima em três zonas (nas versões topo de linha).

Pacote completo de opções de inverno, incluindo aquecimento de todos os assentos.

O que muda para o comprador?

O Geely Monjaro atualizado ficou mais tecnológico, mas manteve suas principais vantagens: excelente geometria (espaço livre do solo de 210 mm) e um chassi equilibrado. O ganho de 7 cavalos dificilmente será perceptível no tráfego urbano, mas a nova central multimídia exigirá do proprietário um período de adaptação à interface e, possivelmente, a espera por atualizações de firmware para garantir a estabilidade do Android Auto. Para quem valoriza alta fidelidade sonora, o facelift pode até motivar uma visita a uma loja especializada, já que o sistema de fábrica Flyme Sound ainda não atende às expectativas de entusiastas do áudio.