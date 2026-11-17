O Geely Monjaro, crossover popular produzido na fábrica da BelGee na Belarus, passou por um facelift planejado que alterou o visual, aumentou a potência e redesenhou o interior. No entanto, testes realizados pelo site bielorrusso abw. by identificaram pontos de atenção no progresso técnico, sugerindo que a evolução trouxe também novas complexidades.
Debaixo do capô, o motor turbo de 2.0 litros permaneceu, mas com parâmetros revistos. A adoção de um novo turbocompressor e ajustes na eletrônica de gerenciamento elevaram a potência de 238 para 245 cavalos, enquanto o torque subiu para 380 Nm. Na prática, isso garante uma dinâmica sólida, com aceleração de 0 a 100 km/h em 7,6 segundos. A transmissão é o mesmo câmbio automático de oito marchas, acoplado ao sistema de tração integral com a embreagem da BorgWarner de sexta geração. Essa combinação oferece previsibilidade na estrada. O sistema de suspensão continua permitindo o ajuste da firmeza dos amortecedores, dando ao condutor a escolha entre o modo confortável e o esportivo.
As mudanças mais significativas estão no interior. A Geely abandonou a antiga arquitetura do painel de instrumentos. Em vez de telas embutidas discretas, o destaque agora é um tablet de mídia de 15,4 polegadas. O sistema Flyme Auto promete uma interface moderna e recursos expandidos, mas os primeiros testes revelaram 'doenças infantis'.
Os engenheiros ouviram os comentários dos usuários e devolveram os botões físicos de controle do clima abaixo da tela, simplificando a configuração da temperatura durante a condução. O suporte de carga sem fio foi movido para uma posição mais acessível, e o botão de luz de emergência foi inesperadamente transferido para o teto.
Para os passageiros, o Monjaro continua sendo um dos crossovers mais confortáveis da sua categoria.
O Geely Monjaro atualizado ficou mais tecnológico, mas manteve suas principais vantagens: excelente geometria (espaço livre do solo de 210 mm) e um chassi equilibrado. O ganho de 7 cavalos dificilmente será perceptível no tráfego urbano, mas a nova central multimídia exigirá do proprietário um período de adaptação à interface e, possivelmente, a espera por atualizações de firmware para garantir a estabilidade do Android Auto. Para quem valoriza alta fidelidade sonora, o facelift pode até motivar uma visita a uma loja especializada, já que o sistema de fábrica Flyme Sound ainda não atende às expectativas de entusiastas do áudio.
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A composição de subtons verde, amarelo e marrom confere ao verde-oliva uma estética calma e adaptável, harmonizando-se com bases neutras como chocolate e areia em peças do guarda-roupa.