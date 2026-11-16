Carros usados estagnam no anúncio: três modelos batem recorde de tempo sem venda

Um proprietário de um carro usado pode deparar-se com o seu veículo a tornar-se um ativo estático, permanecendo sem comprador semana após semana. De acordo com o Avto.ru, nos primeiros oito meses de 2024, o período de venda de veículos em concessionários profissionais varia entre 126 a 155 dias, enquanto os vendedores particulares registam frequentemente períodos de venda ainda mais longos. As previsões para 2025-2026 confirmam a persistência desta tendência, obrigando a uma reavaliação da liquidez de determinados modelos no mercado russo de automóveis usados.
Uma análise da situação revela três modelos que demonstram a maior inércia das vendas. A sua "imobilidade" explica-se não só pelo preço, mas por uma combinação de características técnicas, reputação e expectativas dos compradores.
O Honda Vezel (modelos 2013-2018) é o líder absoluto em termos de tempo de venda. Em média, a procura por um novo proprietário dura 209 dias — quase sete meses. Isto pode parecer estranho para o condutor comum: o carro é fiável, económico e tem um aspeto moderno. No entanto, no mercado russo, o modelo enfrenta duas barreiras significativas que restringem o público-alvo.
Em primeiro lugar, a maioria das unidades é importada do Japão e tem volante à direita. Apesar da procura nas regiões da Sibéria e do Extremo Oriente, este factor reduz drasticamente o número de potenciais compradores em todo o país. Em segundo lugar, muitos modelos Vezel são híbridos. Os compradores em geral ainda desconfiam das baterias usadas e das transmissões manuais automatizadas, preferindo motores aspirados mais simples e transmissões automáticas clássicas dos concorrentes. Para o futuro proprietário, isto significa que uma revenda a curto prazo é improvável. Mas, para o comprador, oferece uma oportunidade de negociação: os vendedores que esperam seis meses por um comprador estão a tornar-se significativamente mais flexíveis.
O segundo lugar foi para a geração 2009-2014 do Audi A8, uma berlina executiva, com um período médio de venda de 143 dias. Esta é uma armadilha clássica do segmento premium: um A8 usado custa o mesmo que um carro importado novo de baixo custo, mas a manutenção é extremamente cara. Os condutores experientes sabem que a suspensão pneumática, a eletrónica complexa e os motores potentes exigem não só dinheiro, mas também acesso a serviços especializados.
Todo o comprador de um carro destes passa por um diagnóstico completo. Qualquer defeito encontrado cancela o negócio ou exige um desconto comparável ao preço de um Lada usado. Os compradores de modelos premium mais antigos procedem com extrema cautela, avaliando cada possível custo de manutenção.
O icónico Toyota Mark II (2000-2007) completa o top três, com um período médio de vendas de 140 dias. O problema do "Mark" é a sua idade e reputação. Os carros têm cerca de 20 anos e encontrar um que não tenha sido utilizado para drift, desmontado ou modificado é praticamente impossível. Para o condutor comum, é demasiado antigo e não está familiarizado com a tração traseira. Para um entusiasta, é um artigo valioso, mas apenas se estiver em perfeitas condições, para as quais os vendedores costumam pedir preços exorbitantes.
Porque é que os automóveis não vendem: não se trata apenas da marca
O estudo revela padrões que se aplicam a qualquer proprietário de um automóvel que queira fechar negócio rapidamente. O preço continua a ser o principal inimigo de uma venda rápida: os automóveis importados com preços acima do valor de mercado permanecem no mercado 15% mais tempo do que o habitual. Além disso, mais de 50% das chamadas provêm dos 20% dos anúncios em que o preço está de acordo com a realidade do mercado. A falta de informação também desempenha um papel importante: anúncios sem fotos de alta qualidade de todos os ângulos ou com descrições como "todas as perguntas por telefone" são ignorados. A liquidez de um automóvel depende diretamente da transparência do seu historial: um relato honesto de acidentes e manutenções acelera mais a venda do que um simples "sem acidentes, sem repintura". Por fim, há o efeito do primeiro dia: o interesse num automóvel atinge o pico nas primeiras 48 a 72 horas após o anúncio. Se não houver chamadas durante este período, é sinal de preço inflacionado ou anúncio mal formatado. Um carro anunciado há mais de um mês levanta suspeitas no mercado, pois as pessoas começam a procurar defeitos ocultos.
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