Carros usados estagnam no anúncio: três modelos batem recorde de tempo sem venda

Um proprietário de um carro usado pode deparar-se com o seu veículo a tornar-se um ativo estático, permanecendo sem comprador semana após semana. De acordo com o Avto.ru, nos primeiros oito meses de 2024, o período de venda de veículos em concessionários profissionais varia entre 126 a 155 dias, enquanto os vendedores particulares registam frequentemente períodos de venda ainda mais longos. As previsões para 2025-2026 confirmam a persistência desta tendência, obrigando a uma reavaliação da liquidez de determinados modelos no mercado russo de automóveis usados.

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Uma análise da situação revela três modelos que demonstram a maior inércia das vendas. A sua "imobilidade" explica-se não só pelo preço, mas por uma combinação de características técnicas, reputação e expectativas dos compradores.

Honda Vezel: Características Específicas que Reduzem o Número de Compradores

O Honda Vezel (modelos 2013-2018) é o líder absoluto em termos de tempo de venda. Em média, a procura por um novo proprietário dura 209 dias — quase sete meses. Isto pode parecer estranho para o condutor comum: o carro é fiável, económico e tem um aspeto moderno. No entanto, no mercado russo, o modelo enfrenta duas barreiras significativas que restringem o público-alvo.

Em primeiro lugar, a maioria das unidades é importada do Japão e tem volante à direita. Apesar da procura nas regiões da Sibéria e do Extremo Oriente, este factor reduz drasticamente o número de potenciais compradores em todo o país. Em segundo lugar, muitos modelos Vezel são híbridos. Os compradores em geral ainda desconfiam das baterias usadas e das transmissões manuais automatizadas, preferindo motores aspirados mais simples e transmissões automáticas clássicas dos concorrentes. Para o futuro proprietário, isto significa que uma revenda a curto prazo é improvável. Mas, para o comprador, oferece uma oportunidade de negociação: os vendedores que esperam seis meses por um comprador estão a tornar-se significativamente mais flexíveis.

Audi A8: Luxo que exige serviço especializado

O segundo lugar foi para a geração 2009-2014 do Audi A8, uma berlina executiva, com um período médio de venda de 143 dias. Esta é uma armadilha clássica do segmento premium: um A8 usado custa o mesmo que um carro importado novo de baixo custo, mas a manutenção é extremamente cara. Os condutores experientes sabem que a suspensão pneumática, a eletrónica complexa e os motores potentes exigem não só dinheiro, mas também acesso a serviços especializados.

Todo o comprador de um carro destes passa por um diagnóstico completo. Qualquer defeito encontrado cancela o negócio ou exige um desconto comparável ao preço de um Lada usado. Os compradores de modelos premium mais antigos procedem com extrema cautela, avaliando cada possível custo de manutenção.

Toyota Mark II: Uma Lenda para um Círculo Seleto de Entusiastas

O icónico Toyota Mark II (2000-2007) completa o top três, com um período médio de vendas de 140 dias. O problema do "Mark" é a sua idade e reputação. Os carros têm cerca de 20 anos e encontrar um que não tenha sido utilizado para drift, desmontado ou modificado é praticamente impossível. Para o condutor comum, é demasiado antigo e não está familiarizado com a tração traseira. Para um entusiasta, é um artigo valioso, mas apenas se estiver em perfeitas condições, para as quais os vendedores costumam pedir preços exorbitantes.

Porque é que os automóveis não vendem: não se trata apenas da marca

O estudo revela padrões que se aplicam a qualquer proprietário de um automóvel que queira fechar negócio rapidamente. O preço continua a ser o principal inimigo de uma venda rápida: os automóveis importados com preços acima do valor de mercado permanecem no mercado 15% mais tempo do que o habitual. Além disso, mais de 50% das chamadas provêm dos 20% dos anúncios em que o preço está de acordo com a realidade do mercado. A falta de informação também desempenha um papel importante: anúncios sem fotos de alta qualidade de todos os ângulos ou com descrições como "todas as perguntas por telefone" são ignorados. A liquidez de um automóvel depende diretamente da transparência do seu historial: um relato honesto de acidentes e manutenções acelera mais a venda do que um simples "sem acidentes, sem repintura". Por fim, há o efeito do primeiro dia: o interesse num automóvel atinge o pico nas primeiras 48 a 72 horas após o anúncio. Se não houver chamadas durante este período, é sinal de preço inflacionado ou anúncio mal formatado. Um carro anunciado há mais de um mês levanta suspeitas no mercado, pois as pessoas começam a procurar defeitos ocultos.