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Consumo de 7,2 litros desafia rivais: Dongfeng Mage acelera em 8,5 segundos

Carros

O mercado de automóveis novos na Rússia está em expansão com um modelo posicionado como uma combinação de desempenho desportivo e preço acessível. O crossover Dongfeng Mage, com um preço inicial de 2,499 milhões de rublos, destina-se a jovens compradores que valorizam não só a praticidade, mas também a emoção de conduzir. O fabricante afirma que o carro pode competir com os seus populares concorrentes chineses, superando-os em potência e manobrabilidade.

Dongfeng Mage
Photo: Own work by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Dongfeng Mage

Soluções Técnicas e Dinâmica

O novo crossover é construído sobre uma plataforma encurtada da Dongfeng Huge. De acordo com as especificações técnicas, a principal diferença é uma redução de peso de quase 100 kg em comparação com o seu "irmão maior". Sob o capot, encontra-se um motor a gasolina turbo de 1,5 litros que produz 197 cv, acoplado a uma transmissão automática de 7 velocidades. A tração é dianteira.

Os números de aceleração divulgados pelo fabricante indicam um tempo dos 0 aos 100 km/h de aproximadamente 8,5 segundos, fazendo do Mage um dos automóveis mais rápidos do seu segmento de preço. As suas dimensões mais pequenas e, presumivelmente, o centro de gravidade mais baixo devem reduzir a inclinação nas curvas e melhorar a resposta da direção. Um fator importante para uma vasta gama de condutores é o consumo médio de combustível declarado de 7,2 litros por cada 100 km, com o motor a funcionar com gasolina AI-92.

Design e Funcionalidade

O exterior do crossover apresenta uma silhueta elegante, um para-brisas bastante inclinado e puxadores retráteis — uma característica outrora típica dos segmentos premium. O interior conta com um ecrã vertical para o sistema multimédia e bancos desportivos com encostos de cabeça integrados.

A praticidade do modelo é garantida por uma altura ao solo de 202 mm, permitindo transpor guias altas e pátios irregulares, bem como uma bagageira com capacidade de 637 litros quando carregada até ao tejadilho.

Conforto e Equipamentos

Para as condições meteorológicas da Rússia, o Dongfeng Mage vem com um pacote de inverno completo. O equipamento de série inclui pára-brisas, lava-faróis, volante (com revestimento em toda a área de contacto) e bancos dianteiros aquecidos. Está disponível uma função de arranque remoto do motor, permitindo aquecer o interior antes de conduzir.

Entre as desvantagens mencionadas na descrição, estão a ausência de uma cobertura de bagageira padrão e a falta de suporte para protocolos de sincronização populares de smartphones, como o Android Auto e o Apple CarPlay. Isto pode exigir que o proprietário se adapte à interface padrão do sistema multimédia.

O Dongfeng Mage é uma opção bem equilibrada para quem procura um crossover moderno com elevada potência, sem sacrificar a economia de combustível, e dentro de um orçamento acessível.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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