M3 elétrico com quatro motores chega entre 2025 e 2026

BMW prepara a reestruturação mais profunda de sua linha de veículos desde a introdução dos motores elétricos, com o ápice do processo projetado para 2027. A estratégia não se limita ao design: trata-se da transição para plataformas elétricas dedicadas sob a égide do conceito Neue Klasse, visando alterar a capacidade de entrega em termos de autonomia e dinâmica. O foco da transformação industrial recai sobre a substituição da arquitetura compartilha — que limita o espaço para baterias e a eficiência dos motores — por estruturas específicas para elétricos, permitindo otimizações reais de produção e desempenho.

Photo: commons.wikimedia.org by Christoph Braun, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Логотип Volkswagen

Arquitetura compacta e especialização de plataformas

A peça central desta mudança no segmento de entrada é o BMW i1, previsto para o segundo semestre de 2027. Diferentemente das práticas atuais, onde elétricos são adaptados de chassi térmicos, o i1 receberá uma arquitetura exclusiva. Isso elimina as restrições estruturais do hatchback a combustão da série 1. As versões básicas contarão com tração traseira, enquanto uma variante de alto desempenho será desenvolvida pela divisão M Performance, indicando uma segmentação clara entre uso urbano e esportivo dentro da mesma plataforma.

Simultaneamente, a linha de SUVs compactos sofre ajustes heterogêneos. O X1 passará por um facelift convencional. O iX1, contudo, antecipará a troca de geração, migrando para uma plataforma exclusivamente elétrica e incorporando componentes do iX3 para aumentar a autonomia. Os modelos X2 e iX2 terão apenas atualizações cosméticas e de interior, com a instalação de displays maiores, mantendo a base mecânica atual. Essa divergência indica que a BMW está direcionando os recursos de pesquisa e desenvolvimento para as plataformas de longo prazo, tratando os modelos de intermediários como transições temporárias.

Quatro motores e simulação térmica no segmento esportivo

Para o segmento de alto desempenho, a empresa planeja neutralizar a percepção de perda de identidade ao abandonar o combustão. Entre 2025 e 2026, o sedã elétrico M3 e o universals i3 devem estrear. O M3 será equipado com quatro motores elétricos, uma configuração que exige gerenciamento térmico e de controle vetorial de força mais complexo. Para manter a experiência do condutor, serão integrados sistemas de simulação de trocas de marcha e síntese de áudio que emulam o comportamento acústico de um motor a combustão interna. Essa abordagem demonstra que a competitividade no segmento esportivo elétrico depende menos do picos de potência bruta e mais da fidelidade na entrega de torque e na interface humano-máquina.

Em 2027, essa tecnologia de quatro motores será estendida aos SUVs de alto desempenho. O X3 M EV substituirá o motor 3.0 biturbo atual pela mesma instalação elétrica de quatro motores. O X4 M EV oferecerá a mesma mecânica em uma silhueta de cupê. A transferência dessa arquitetura de alta potência do segmento de sedãs para SUVs sugere uma padronização da sub-sistema de tração elétrica de alto desempenho, reduzindo custos de desenvolvimento e permitindo escalonamento de produção.

Reengenharia do núcleo de vendas e segmentação de luxo

A série 5, que representa o coração do portfólio de vendas, passará por uma modernização extensa em 2027, abrangendo o i5 elétrico e o M5. O foco aqui é a digitalização da cabine e novos interfaces de controle táteis. Isso indica que a BMW está tratando a experiência de software e usabilidade como um diferencial competitivo tão importante quanto a hardware nos veículos de médio e alto preço.

No topo da escala, o novo X7 e o iX7 buscarão alinhamento estilístico com a série 7. Um ponto crítico de estratégia é a manutenção da marca Alpina com motores a combustão na base da nova "série 7". Enquanto a maioria da linha se elétrica, a BMW mantém uma oferta de alto desempenho térmico para um nicho específico, reconhecendo que a demanda por motores tradicionais ainda sustenta parte do mercado de luxo. Essa dualidade permite à empresa atender a diferentes perfis de consumo sem comprometer a narrativa de transição energética da linha principal.

Para o mercado, a consolidação de plataformas dedicadas significa que a BMW busca otimizar a produção e a ergonomia, removendo as limitações dos chassi universais. O resultado é uma linha de produtos onde a eficiência elétrica e a performance não são compromissos de adaptação, mas propriedades intrínsecas da arquitetura de projeto.