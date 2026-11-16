Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
Bifes caseiros sem pão ou ovos usam bicarbonato e cebola para textura aerada
Abobrinha vira base densa: consistência cremosa redefine o disco na frigideira
Brasil modela primeira concessão de hidrovia do país para trecho entre Corumbá e Porto Murtinho
Corpo muda aos 60: silhueta real exige novas proporções nas peças
O que significa quando um cão lambe o rosto: instinto, sensorialidade e aprendizado
Unhas com brilho gelado: cereja congelada redefine o tom vinho
Enxaqueca: o timing certo do remédio e a nova geração contra a dor crônica
Primeiro paciente a receber vacina russa contra o câncer apresenta remissão completa
Governo boliviano assusta investidores: fluxo de créditos de carbono vai direto às comunidades indígenas

M3 elétrico com quatro motores chega entre 2025 e 2026

Carros

BMW prepara a reestruturação mais profunda de sua linha de veículos desde a introdução dos motores elétricos, com o ápice do processo projetado para 2027. A estratégia não se limita ao design: trata-se da transição para plataformas elétricas dedicadas sob a égide do conceito Neue Klasse, visando alterar a capacidade de entrega em termos de autonomia e dinâmica. O foco da transformação industrial recai sobre a substituição da arquitetura compartilha — que limita o espaço para baterias e a eficiência dos motores — por estruturas específicas para elétricos, permitindo otimizações reais de produção e desempenho.

Логотип Volkswagen
Photo: commons.wikimedia.org by Christoph Braun, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Логотип Volkswagen

Arquitetura compacta e especialização de plataformas

A peça central desta mudança no segmento de entrada é o BMW i1, previsto para o segundo semestre de 2027. Diferentemente das práticas atuais, onde elétricos são adaptados de chassi térmicos, o i1 receberá uma arquitetura exclusiva. Isso elimina as restrições estruturais do hatchback a combustão da série 1. As versões básicas contarão com tração traseira, enquanto uma variante de alto desempenho será desenvolvida pela divisão M Performance, indicando uma segmentação clara entre uso urbano e esportivo dentro da mesma plataforma.

Simultaneamente, a linha de SUVs compactos sofre ajustes heterogêneos. O X1 passará por um facelift convencional. O iX1, contudo, antecipará a troca de geração, migrando para uma plataforma exclusivamente elétrica e incorporando componentes do iX3 para aumentar a autonomia. Os modelos X2 e iX2 terão apenas atualizações cosméticas e de interior, com a instalação de displays maiores, mantendo a base mecânica atual. Essa divergência indica que a BMW está direcionando os recursos de pesquisa e desenvolvimento para as plataformas de longo prazo, tratando os modelos de intermediários como transições temporárias.

Quatro motores e simulação térmica no segmento esportivo

Para o segmento de alto desempenho, a empresa planeja neutralizar a percepção de perda de identidade ao abandonar o combustão. Entre 2025 e 2026, o sedã elétrico M3 e o universals i3 devem estrear. O M3 será equipado com quatro motores elétricos, uma configuração que exige gerenciamento térmico e de controle vetorial de força mais complexo. Para manter a experiência do condutor, serão integrados sistemas de simulação de trocas de marcha e síntese de áudio que emulam o comportamento acústico de um motor a combustão interna. Essa abordagem demonstra que a competitividade no segmento esportivo elétrico depende menos do picos de potência bruta e mais da fidelidade na entrega de torque e na interface humano-máquina.

Em 2027, essa tecnologia de quatro motores será estendida aos SUVs de alto desempenho. O X3 M EV substituirá o motor 3.0 biturbo atual pela mesma instalação elétrica de quatro motores. O X4 M EV oferecerá a mesma mecânica em uma silhueta de cupê. A transferência dessa arquitetura de alta potência do segmento de sedãs para SUVs sugere uma padronização da sub-sistema de tração elétrica de alto desempenho, reduzindo custos de desenvolvimento e permitindo escalonamento de produção.

Reengenharia do núcleo de vendas e segmentação de luxo

A série 5, que representa o coração do portfólio de vendas, passará por uma modernização extensa em 2027, abrangendo o i5 elétrico e o M5. O foco aqui é a digitalização da cabine e novos interfaces de controle táteis. Isso indica que a BMW está tratando a experiência de software e usabilidade como um diferencial competitivo tão importante quanto a hardware nos veículos de médio e alto preço.

No topo da escala, o novo X7 e o iX7 buscarão alinhamento estilístico com a série 7. Um ponto crítico de estratégia é a manutenção da marca Alpina com motores a combustão na base da nova "série 7". Enquanto a maioria da linha se elétrica, a BMW mantém uma oferta de alto desempenho térmico para um nicho específico, reconhecendo que a demanda por motores tradicionais ainda sustenta parte do mercado de luxo. Essa dualidade permite à empresa atender a diferentes perfis de consumo sem comprometer a narrativa de transição energética da linha principal.

Para o mercado, a consolidação de plataformas dedicadas significa que a BMW busca otimizar a produção e a ergonomia, removendo as limitações dos chassi universais. O resultado é uma linha de produtos onde a eficiência elétrica e a performance não são compromissos de adaptação, mas propriedades intrínsecas da arquitetura de projeto.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Petr Ermilin
Agora a ler
Seis raças de cães pequenas destacam-se pela adaptabilidade à vida em apartamentos
Animais
Seis raças de cães pequenas destacam-se pela adaptabilidade à vida em apartamentos
Veterinários russos analisam expectativa de vida de gatos e destacam raças mais longevas
Animais
Veterinários russos analisam expectativa de vida de gatos e destacam raças mais longevas
Verde-oliva: estrutura cromática e aplicações no esmalte de outono
Mulher
Verde-oliva: estrutura cromática e aplicações no esmalte de outono
Mais populares
Cinco raças de gatos com comportamento semelhante ao dos cães

A observação de comportamentos específicos em certas raças felinas mostra como ações simples geram respostas consistentes quando o ambiente oferece estímulos claros e imediatos.

Cinco raças de gatos com comportamento semelhante ao dos cães
Lagerstroemia: 4 meses de flores em climas quentes
Lagerstroemia: 4 meses de flores em climas quentes
Verde-oliva: estrutura cromática e aplicações no esmalte de outono
Frankenstein dos rios: adaptação única altera equilíbrio de ecossistemas inteiros
A reabertura das fronteiras entre Armênia e Turquia: custos e riscos Dmitriy Sokolov A China não saiu do jogo: Trump buscará espaço no Sudeste Asiático sem romper o equilíbrio Olesya Kireeva Greta Thunberg explode em gargalhadas: o que isso significa para o ativismo climático Anastasiya Zhukova
Especialistas alertam para espaçamento mínimo entre arbustos frutíferos e cercas
Rotina doméstica de pés: preparo com sal marinho e esfoliação natural de farelo de coco
Jardim estrutural: substituir o improviso pela repetição de formas
Jardim estrutural: substituir o improviso pela repetição de formas
últimos materiais
Abobrinha vira base densa: consistência cremosa redefine o disco na frigideira
M3 elétrico com quatro motores chega entre 2025 e 2026
Brasil modela primeira concessão de hidrovia do país para trecho entre Corumbá e Porto Murtinho
Corpo muda aos 60: silhueta real exige novas proporções nas peças
O que significa quando um cão lambe o rosto: instinto, sensorialidade e aprendizado
Unhas com brilho gelado: cereja congelada redefine o tom vinho
Enxaqueca: o timing certo do remédio e a nova geração contra a dor crônica
Primeiro paciente a receber vacina russa contra o câncer apresenta remissão completa
Governo boliviano assusta investidores: fluxo de créditos de carbono vai direto às comunidades indígenas
Preços de esqui nos Alpes: por que a Suíça subiu pouco e continua a mais cara?
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.