Pneus russos surpreendem: Ikon Tyres supera antecessores no gelo por margem ousada

O mercado russo de pneumáticos entra numa nova fase com a apresentação das primeiras desenvolturas independentes da Ikon Tyres, marca que substitui a Nokian na planta de Vsevolozhsk. As apostas para a temporada de inverno 2025/2026 são dois modelos: a Autograph Ice 10, com cravos, e a Autograph Snow 5, a friccional. A central de engenharia, recém-formada com mais de 70 especialistas, sustenta uma ambição rara no setor: superar os antecessores em 10% a 20%, especialmente no gelo. Numa indústria onde o progresso se mede em décimos, essa margem soa ousada. Testes realizados no circuito na região de Murmanskos permitem contrastar as promessas com a realidade física.

Photo: unsplash.com by Joan is licensed under Free to use under the Unsplash License Зимняя шина

Estabilidade e agressividade no gelo

A Ikon Autograph Ice 10 aposta numa arquitetura complexa de cravos. Engenheiros utilizaram dois tipos de cravos, com flanges diferentes para as zonas central e lateral do piso. Os núcleos dos cravos possuem uma forma inusual, semelhante ao dígito '8'. Na medida popular 205/55 R16, o total de cravos atinge 220 unidades.

Em corridas comparativas contra concorrentes estabelecidos como Pirelli Ice Zero 2, Yokohama IceGuard iG65 e Gislaved IceControl, a novidade russa destacou-se em critérios específicos:

Aderência longitudinal: no gelo, a Ikon oferece aceleração e frenagem mais seguras. A penetração dos cravos na superfície confere ao motorista maior controle em situações críticas.

no gelo, a Ikon oferece aceleração e frenagem mais seguras. A penetração dos cravos na superfície confere ao motorista maior controle em situações críticas. Integração eletrônica: devido ao alto nível de aderência, os sistemas de estabilidade (ESP) operam de forma mais precisa, permitindo transitar por curvas sinuosas com mais velocidade e suavidade.

devido ao alto nível de aderência, os sistemas de estabilidade (ESP) operam de forma mais precisa, permitindo transitar por curvas sinuosas com mais velocidade e suavidade. Respostas ao volante: as reações da direção são calmas e previsíveis, um fator essencial para a segurança no uso diário.

No que diz respeito ao conforto, o pneu exibe um zumbido característico de baixa frequência e um tique-taque distinto dos cravos sobre o asfalto. Esse é o preço natural da alta eficiência no gelo.

Precisão e conforto na fricção

O modelo sem cravos, Autograph Snow 5, direciona-se a quem utiliza o veículo predominantemente em ambiente urbano ou em regiões de frio extremo, onde cravos tradicionais perdem eficácia.

A principal diferença em relação à geração anterior (Snow 3) está no comportamento em altas velocidades. O pneu mantém a linha reta com mais firmeza e responde com mais precisão às comandos do volante. Também há progressos no gelo e na neve, embora menos radicais do que na versão com cravos. Seus pontos fortes permanecem o conforto acústico e o equilíbrio das características, que se manifestam melhor em temperaturas muito baixas.

Preço e relevância para o comprador

As novidades da Ikon Tyres não podem ser consideradas econômicas. O custo aproximado por pneu na medida 205/55 R16 é o seguinte:

Modelo Preço estimado (RUB) Autograph Snow 5 (friccional) ~10.000 Autograph Ice 10 (com cravos) ~12.000

Para o motorista médio, o lançamento significa que a produção russa manteve a tecnologia de alto nível. Apesar do ceticismo associado à troca de marca, a planta de Vsevolozhsk demonstrou a capacidade de não apenas copiar moldes antigos, mas de criar produtos capazes de competir em pé de igualdade com líderes globais como Pirelli e Yokohama. A escolha pela Ikon é justificável quando a prioridade é a segurança máxima em estradas congeladas e a disposição de pagar pela tecnologia, não apenas pelo nome da marca.