Corolla hatchback perde bancos: rigidez torsional sobe e peso cai drasticamente

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Carros

O engenheiro que olha para um Toyota Corolla hatchback não vê um carro de família, mas uma estrutura de chassis com potencial latente. A Gazoo Racing executou a remoção do segundo banco de assentos para substituir o espaço vazio por uma barra de torção. Essa troca de material resolve dois problemas simultâneos: o reforço da rigidez torsional do casco e a redução da massa não suspensa, resultando em um veículo de 1.450 kg. A contrapartida é a eliminação definitiva do uso como transporte de passageiros, transformando a unidade em uma ferramenta de pista.

Corolla GR-Sport
Photo: Toyota is licensed under public domain
Corolla GR-Sport

A gestão da força e do calor

O motor turbo de 1,6 litro recebeu ajustes focados na geração de torque em médias rotações. O resultado é uma potência de 304 cv e 415 Nm de torque. Para que essa saída de energia não seja limitada pela térmica em sessões prolongadas, o sistema de refrigeração incorporou um sub-radiador e um circuito de lavagem do intercooler. A transmissão é manual de seis marchas, com relações de câmbio aproximadas para manter o motor na janela de trabalho ideal, enquanto o sistema de tração integral recalibrado e os amortecedores de tubo único com amortecimento de impacto interno garantem a estabilidade lateral.

Superfície e acesso

A aerodinâmica foi redesenhada para gerar downforce: capô, para-lamas dianteiros, splitter lateral e um aileron traseiro com cinco posições de ângulo. O interior restringe-se a bancos tipo concha. A acessibilidade é controlada por escassez: apenas 730 unidades serão produzidas, sendo 190 para o Japão. A aquisição ocorre exclusivamente via aplicativo, após aprovação em um concurso interno da Toyota. O preço nos EUA é de 64.360 dólares, enquanto no Japão custa 9,8 milhões de ienes, o equivalente aproximado a 5,12 milhões de reais.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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