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Especialista destaca cinco crossovers: Duster e CX-5 evitam grandes reparações

Carros

No mercado de usados, escolher um crossover resume-se muitas vezes não a encontrar a opção mais barata, mas a avaliar o seu potencial escondido. Rushan Mamyshev, diretor da empresa de seleção de automóveis "Honest Auto", sublinha que, com a manutenção adequada, cinco modelos específicos podem percorrer entre 300 mil e 500 mil quilómetros sem grandes reparações. Isto altera a perceção do preço: torna-se um investimento em operação a longo prazo, e não apenas uma despesa momentânea.

Mazda CX-5
Photo: commons.wikimedia.org by ShangTW, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Mazda CX-5

A primeira e segunda geração do Hyundai Creta destacam-se graças à sua versatilidade. O especialista observa que a vida útil dos motores 1.6 e 2.0 litros, bem como de qualquer transmissão, é de 300.000 a 400.000 quilómetros. No entanto, esta longevidade tem um requisito fundamental: o intervalo de mudança de óleo não pode ser alargado. O intervalo padrão de 15.000 quilómetros recomendado pelo concessionário é crucial para evitar o desgaste dos cilindros, especialmente nas versões de 2.0 litros. Mamyshev sublinha que os proprietários que reduzem os intervalos de manutenção para 7.000 a 8.000 quilómetros atingem facilmente o meio milhão de quilómetros, enquanto aqueles que seguem os padrões antigos inevitavelmente encontram problemas.

Praticidade francesa e engenharia japonesa

O Renault Duster e o Kaptur competem graças à sua plataforma B0, concebida para condições extremas. O seu design simples permite-lhes suportar quilometragens bem acima dos 200.000 quilómetros, tornando-os atrativos para aqueles que valorizam a fiabilidade em detrimento da complexidade tecnológica.

No segmento nipónico, destacam-se o Toyota RAV4 (a partir dos modelos de 2013) e a primeira geração do Mazda CX-5 (2013-2017). As versões do RAV4 com motores de 2.0 e 2.5 litros podem ultrapassar os 400.000 quilómetros. No entanto, é importante lembrar que a manutenção da transmissão CVT pode ser necessária por volta dos 300.000 quilómetros, embora os próprios motores durem significativamente mais tempo. O Mazda CX-5 demonstra uma vida útil comparável tanto na versão pré-facelift como na versão atualizada.

Critérios de Seleção Sustentável

Para os proprietários que desejam evitar grandes investimentos imediatos, o tipo de motor é um fator crucial. Deve-se dar preferência aos motores clássicos de aspiração natural e às transmissões simples. Estes projetos têm menos componentes propensos a sobreaquecimento ou desgaste prematuro, reduzindo o risco de avarias repentinas e dispendiosas.

Mesmo a elevada reputação de um modelo não elimina a necessidade de um diagnóstico completo antes da compra. No caso dos automóveis coreanos, por exemplo, uma inspeção endoscópica dos cilindros é fundamental. Este método permite a deteção precoce de desgaste irregular, evitando a compra de um carro com um motor com defeito que exigirá uma grande revisão logo após a compra.

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Author`s name Petr Ermilin
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