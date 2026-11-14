Toyota pede paridade tarifária ao Departamento de Comércio dos EUA após oferta à Audi

Administradores americanos, segundo relatos, ofereceram à Audi uma redução nas tarifas aduaneiras em troca do compromisso de construir uma fábrica na Geórgia, avaliada em 4 bilhões de dólares. Diante dessa condição, a Toyota, que desembolsou mais de 8 bilhões de dólares em impostos alfandegários no último exercício fiscal, solicitou ao Departamento de Comércio dos EUA a possibilidade de obter termos equivalentes. A montadora japonesa já anunciou planos de iniciar novas operações no Texas, tornando a paridade tarifária uma variável decisiva para a execução de seu projeto de expansão.

Na mesma movimentação industrial, a Honda confirmou um investimento de 3 bilhões de dólares para ampliar a produção de veículos híbridos em Ohio, o que implicará a criação de 2.000 novos postos de trabalho. A unidade, prevista para operar em 2029, ficará responsável pela montagem da próxima geração do Acura MDX e de dois SUVs de topo de linha. Mesmo com uma queda de 39% no lucro no terceiro trimestre, a empresa revisou para cima suas projeções anuais de rentabilidade, sinalizando confiança na nova configuração produtiva.

Reconfiguração das cadeias produtivas

Mudanças estratégicas também redefiniram o mapa de fornecedores no Nordeste do Canadá. A Stellantis validou a venda da planta de montagem em Brampton, nos arredores de Toronto, para o contratante de defesa Roshel, depois de alinhar os termos do acordo com o sindicato Unifor. No segmento de utilitários, dados indicam que as métricas de produção do Ford F-150 em outubro apontam para a eliminação do gargalo do suprimento de alumínio, restrição que até então limitava a entrega da picape mais vendida nos Estados Unidos.

A durabilidade dos componentes elétricos ganhou novos parâmetros com estudos internos da Ford. Os testes mostraram que os Mustang Mach-E de 2021 preservaram, em média, 92% da capacidade inicial das baterias. Modelos com mais de 160.000 quilômetros rodados (100.000 milhas) exibem retenção de cerca de 91%, enquanto as unidades mais desgastadas mantêm aproximadamente 88%. Em outra frente de tecnologia, a joint venture entre Renault e Geely, chamada Horse, apresentou o primeiro motor híbrido V8 de 4 litros, o W40, com potência superior a 670 cavalos, desenvolvido especificamente para o Lotus Type 135. Paralelamente, a BMW colabora com a Rimac para otimizar as características de bateria e carregamento do i7, além de trabalhar em duas outras plataformas, uma das quais, segundo especulações do setor, seria o i5.