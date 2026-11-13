Sandero vira elétrico sem perder raízes: plataforma RGMP ganha bateria LFP e perde 100 kg

O Renault Sandero, pilar de volume da marca, prepara a transição para a nova geração em 2028 com um desafio técnico central: a introdução da primeira versão totalmente elétrica sem abandonar a base de custos da plataforma RGMP Small. A estratégia da marca é adaptar uma arquitetura originalmente concebida para motores a combustão e híbridos, buscando a eficiência energética através da redução de peso e da escolha de química de bateria.

A engenharia da eletrificação e a contrapartida de massa

O destaque do novo ciclo é o Sandero Electric. Para viabilizar a propulsão elétrica em uma plataforma convencional, a Renault aposta em uma bateria LFP (Lítio-Ferro-Fosfato) de 44 kWh. A escolha dessa química, conhecida por ser mais estável e durável, embora menos densa energeticamente que as de Níquel-Cobalto, é equilibrada por um motor de 107 cv. O resultado esperado é uma autonomia que supere os 400 km.

A contrapartida fundamental dessa adaptação é a gestão do peso. Para compensar a massa adicional das baterias e manter a dinâmica do veículo, a engenharia projeta uma redução de aproximadamente 100 kg no peso total do carro em relação ao modelo atual. Essa dieta técnica é essencial para que o veículo não perca agilidade e mantenha a eficiência do consumo energético.

Evolução do conjunto mecânico e design

Para quem opta pelos motores térmicos, a atualização substitui o atual motor 1.0 de 99 cv por uma nova unidade 1.2 TCe de potência equivalente. A gama será expandida com um híbrido pleno, utilizando o motor 1.2 TCe de 114 cv, elevando a performance do conjunto sem romper com a proposta de economia do modelo.

Visualmente, o hatchback adota a identidade do crossover Dacia Striker na dianteira, mantendo a dimensão de aproximadamente 4,1 metros. Internamente, a Renault opta por um equilíbrio entre modernidade e pragmatismo: o painel recebe novos materiais e superfícies texturizadas, mas preserva os botões físicos, evitando a dependência total de telas para funções essenciais.

Posicionamento e mercado

A versão Stepway permanece como uma variante do Sandero, mantendo a altura elevada e os acabamentos robustos, em vez de se tornar um modelo independente. Com um porta-malas de 410 litros, o carro mantém sua função de utilitário urbano.

A previsão de lançamento é para a primavera de 2028, com a produção iniciando no Marrocos em abril e as vendas começando no verão do mesmo ano. Estimativas do portal Autocar sugerem que a versão elétrica poderá partir de 18,5 mil libras esterlinas.