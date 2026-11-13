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Chevrolet Silverado HD 2027 substitui hidráulica por direção eletrônica

Carros

Para o Chevrolet Silverado HD de 2027, a principal inovação não está apenas no motor, mas na mudança de paradigma na forma como o veículo é controlado. O modelo abandona décadas de tradição em sistemas hidráulicos para adotar uma arquitetura eletrônica completa no sistema de direção e freios. Essa transição, combinada com o novo motor Duramax, redefine a categoria de picapes pesadas (HD), transformando o que era uma ferramenta de trabalho robusta, mas exigente, em um veículo com comportamento refinado e previsível na estrada.

Chevrolet Silverado
Photo: commons.wikimedia.org by Kevauto, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Chevrolet Silverado

A nova lógica de direção e estabilidade

A substituição do sistema de direção hidráulica por um esquema "rack-and-pinion" (pino e cremalheira) eletricamente assistido foi uma decisão técnica complexa, visto que as versões leves do Silverado já haviam feito essa mudança há aproximadamente 25 anos. O objetivo não era aumentar a potência bruta, mas sim eliminar o esforço físico e a imprecisão inerentes à hidraúlica. Em testes realizados em estradas sinuosas e montanhosas — cenários que normalmente exigem constante correção e tensão por parte do motorista em picapes tão pesadas — o novo Silverado demonstrou uma calma incomum. A direção responde com precisão, sem a nervosidade tipica de veículos de grande porte, oferecendo uma sensação de controle que aproxima o comportamento de um SUV de alto desempenho, em vez de um caminhão.

Essa arquitetura eletrônica habilita também uma nova abordagem para a condução fora de estrada. No modo Terrain, o veículo utiliza a integração entre motor e freios para permitir uma condução "single-pedal" (de pedais únicos). O computador de bordo modula a força dos freios com suavidade, permitindo que o motorista controle a velocidade em descidas íngremes ou subidas difíceis sem a necessidade de alternar bruscamente entre aceleração e freio. Isso reduz significativamente o risco de perda de tração, tornando o gerenciamento de um veículo pesado em terrenos irregulares um processo mais intuitivo e menos propício a erros.

O novo Duramax 8.3L e a capacidade de rebocagem

Embora uma opção a gasolina V8 de 6.6 litros esteja disponível, o foco técnico recai sobre o novo diesel Duramax 8.3 litros. Este motor entrega 555 cv (555 l. с.) a 2.500 rpm e um impressionante torque de 1.667 N·m (1.230 libras-pés) a 1.400 rpm. Essa reserva de força permite que a configuração 3500 HD reboque até 17.230 kg (38.000 libras), um valor que duplica a capacidade da versão a gasolina, que possui 412 cv, 642 N·m de torque e capacidade de rebocagem limitada a 8.600 kg (19.000 libras).

Na prática, o novo Duramax se comporta com uma autoridade serena. Em marcha lenta, o motor é quase indetectável, dissolvendo-se no ruído de fundo. No entanto, quando há demanda por potência, a resposta é imediata. Se as condições de tração dos pneus traseiros forem instáveis, o motor pode transmitir uma força bruta que exige a estabilidade da massa do veículo para se estabilizar. Uma vez que a inércia do picape equilibra a tração, o movimento ocorre com uma suavidade inabalável, comparável à precisão de um trem sobre trilhos. Essa combinação de um motor potente e silencioso com uma eletrônica de chassi refinada representa um avanço significativo, reduzindo a fadiga do motorista mesmo nas tarefas mais pesadas de rebocagem e condução.

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Author`s name Petr Ermilin
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