O LADA Azimut adota volumes rígidos onde a estética emerge da engenharia

O novo LADA Azimut não chega apenas como mais um utilitário esportivo no mercado, mas como uma resposta técnica e estética à necessidade de traduzir função em forma. O design do veículo, que conquistou o prêmio nacional de "Melhor Design Industrial da Rússia" na categoria de transporte em outubro de 2025, revela uma mudança de postura da marca: a aparência deixa de ser decorativa e passa a ser consequência direta da lógica construtiva.

Photo: commons.wikimedia.org by Retired electrician, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Lada Azimut

O ponto central dessa transformação reside na forma como o projeto interpreta a geometria. Em vez de acumular linhas curvas ou elementos ornamentais, o Azimut aposta em volumes simples e linhas rígidas. Essa escolha não é arbitrária; ela busca refletir a estabilidade e a dinâmica exigidas pelo terreno russo, utilizando o contraste entre planos verticais, horizontais e diagonais. O resultado é uma composição onde cada aresta tem uma justificativa funcional, aproximando o automóvel de uma leitura mais racional e estrutural, onde a estética emerge da engenharia e não vice-versa.

Reinterpretação da identidade visual

O elemento mais reconhecível da LADA, o motivo em "X", sofre uma evolução nesse modelo. Tradicionalmente um identificador gráfico, ele é agora integrado de maneira mais sutil à arquitetura do carro. O padrão aparece na grafia dos faróis frontais, nos lanternas traseiras e no relevo das laterais, reforçando o perfil dinâmico caracterizado pela parte traseira inclinada do carroceria.

A execução técnica dessa linguagem visual destaca-se pelo tratamento da iluminação. Segundo Nikolai Susslov, diretor de design da AVTOVAZ, o uso de LEDs compactos permitiu uma solução de engenharia significativa: as fontes de luz propriamente ditas foram ocultadas dentro da estrutura frontal, mantendo-se, no entanto, o desenho luminoso característico da marca. Isso demonstra uma maturidade no design de produtos, onde a estética da luz é separada da visibilidade dos componentes internos, criando uma superfície mais limpa e coesa.

A materialidade do veículo também contribui para essa sensação de solidez. A oferta de oito opções de cores para o corpo e duas para o teto permite personalização, mas a base permanece centrada na clareza do desenho. O reconhecimento recebido no prêmio industrial de 2025 valida essa abordagem: o Azimut é celebrado não por ser um carro de luxo ou alto desempenho bruto, mas por ter resolvido com rigor a relação entre forma, propósito e identidade de marca, estabelecendo um novo padrão de clareza no design de veículos da região.