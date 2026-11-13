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Chery eleva o teto do SUV: pacote de sensores redefine a direção autônoma em cidade

Carros

Chery introduziu a versão Tiggo 9 Falcon 700 Edition, uma variante cujo único diferencial externo é o sensor LiDAR instalado no teto. No mercado chinês, o preço é de 189.900 yuans (aproximadamente 2,14 milhões de reais), posicionando o modelo como o mais caro da linha do SUV. A diferença de preço em relação às outras versões decorre exclusivamente do pacote de sensores que amplia as capacidades do sistema de assistência ao condutor.

Chery Tiggo 9
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Chery Tiggo 9

O mecanismo central desta novidade é a detecção ativa de obstáculos. O LiDAR identifica impedimentos em distâncias de até 210 metros, mantendo a funcionalidade sob chuva e neve. Essa característica compensa as limitações das câmeras ópticas, especialmente no reconhecimento de objetos baixos. O sensor opera em conjunto com câmeras, outros detectores e o processador de bordo, que permite a condução automática em ambiente urbano. A inteligência do sistema gerencia manobras como mudanças de faixa, ultrapassagens e curvas entre pontos definidos. A particularidade da plataforma Falcon 700 é a operação desse pacote de direção assistida sem necessidade de conexão à internet.

A engenharia da tração e do conforto

Na mecânica, a Falcon 700 Edition emprega um sistema híbrido plug-in. Sob o capô, há um motor turbo a combustão de 1,5 litro com 156 cavalos. Em conjunto com um motor elétrico, a potência combinada da instalação chega a 354 cavalos, com torque máximo de 330 Nm. Essa configuração oferece autonomia de até 160 quilômetros em modo exclusivamente elétrico e um alcance total de 1.400 quilômetros sem necessidade de recarga ou reabastecimento. A bateria é projetada para operar em uma faixa térmica ampla, de -30 °C a +55 °C.

A estrutura de chassi inclui tração integral permanente e suspensão adaptativa, capaz de alterar a rigidez em milissegundos para responder às condições da via. O chassi é composto por 85% de aço de alta resistência. No interior, a Chery equipou o SUV com uma tela sensível ao toque de 30 polegadas, um sistema de áudio com 23 alto-falantes e um aromatizador automático. O conforto é reforçado por 10 airbags, bancos de couro com iluminação ambiente de 256 cores e um apoio de pés extensível no assento do passageiro dianteiro. O Tiggo 9 mantém sua configuração de sete lugares.

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Author`s name Petr Ermilin
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O problema raramente se limita apenas à afiação da lâmina, envolvendo também rebarbas e o estado do parafuso central, o que exige uma verificação da articulação antes de qualquer intervenção com pedra de lapidação ou lixa.

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