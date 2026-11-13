Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Reforma alemã em veículo chinês: Tempest da Volkswagen chega ao Brasil após 1,5 milhão de km de testes

Carros

A Volkswagen anunciou no Brasil a linha de veículos comerciais Tempest, uma reinterpretação técnica do SAIC Maxus V90 produzido na China. A distinção central não reside na troca de emblemas, mas na revisão estrutural do projeto: engenheiros alemães implementaram mais de 250 alterações mecânicas e de software, validadas por testes de campo que somam cerca de 1,5 milhão de quilômetros. Essa abordagem diferencia o Tempest de simples importações como a série Avior, posicionada anteriormente no mercado russo como uma cópia praticamente direta do modelo chinês original.

Volkswagen в лесу
Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Volkswagen в лесу

A engenharia aplicada visa corrigir desajustes entre o componente de origem e as condições específicas de operação na América do Sul. O sistema de suspensão e a direção foram recalibrados para responder às vias locais, enquanto o motor foi ajustado para compatibilidade com as características do combustível brasileiro. Essa adaptação profunda ocorre mesmo com a produção mantida na China, onde a montagem final é concluída em uma planta local no Brasil, garantindo um resultado que excede o padrão de rebranding superficial.

A gama compreende quatro modelos em 11 configurações, todos compartilhando uma arquitetura dimensional unificada. O furgão Cargo oferece um volume de carga entre 9,7 e 12,3 metros cúbicos, com versões de massa total de 3,5 ou 4,1 toneladas. A configuração Window, voltada para conversões em veículos especializados, possui laterais envidraçadas e volumes de 11 ou 12,3 metros cúbicos, sempre com 4,1 toneladas de massa total. O Minibus acomoda 15 passageiros, e o chassi Truck, com 3,5 toneladas de capacidade total, serve de base para superestruturas como caixas frigoríficas ou plataformas.

As dimensões padrão incluem 5,94 metros de comprimento (chegando a 6,2 metros em algumas versões de chassi), 2,06 metros de largura e 3,76 metros de entre-eixos. O coração do sistema é um turbodiesel 2.0 desenvolvido pela SAIC, que a Volkswagen afirma ter tornado 16% mais potente e 10% mais eficiente em comparação com a unidade chinesa original. O conjunto entrega 174 cavalos de potência e 400 Nm de torque, acoplado a uma transmissão manual de seis marchas.

O equipamento padrão busca elevar o conforto e a segurança da cabine, incluindo controle de clima, câmera de ré, sensores de estacionamento, acesso sem chave, direção eletromecânica, iluminação em LED e dois displays digitais de 12 polegadas.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Dmitriy Sokolov
Agora a ler
Honda e Acura enfrentam recall por erro de software que endurece volante
Carros
Honda e Acura enfrentam recall por erro de software que endurece volante
Coruja-de-nova-caledônia demonstra planejamento sequencial em testes de Oxford
Curiosidades
Coruja-de-nova-caledônia demonstra planejamento sequencial em testes de Oxford
Mais populares
Veterinários russos analisam expectativa de vida de gatos e destacam raças mais longevas

Análise de veterinários russos revela como genética e manejo ambiental determinam a longevidade de diferentes raças felinas em comparação a gatos sem raça definida.

Veterinários russos analisam expectativa de vida de gatos e destacam raças mais longevas
Panquecas assadas no forno: textura aerada sem fermento via rede proteica
Panquecas assadas no forno: textura aerada sem fermento via rede proteica
Coruja-de-nova-caledônia demonstra planejamento sequencial em testes de Oxford
Cupcake de limão: precisão na emulsão e estabilização de coberturas
Dez milhões sobrevivem com três dólares no Brasil: o que pode romper o ciclo da miséria? Polina Petrova China Shock 2.0: riscos da expansão industrial chinesa para a indústria brasileira Olesya Kireeva Rússia, China e EUA discutem controle humano sobre armas nucleares no fórum APEC em Shenzhen Dmitriy Sokolov
Couve-flor frita em 15 minutos: técnica de floretes pequenos com recheio de queijo e mostarda
Gratinada de arroz com pasta de caviar e caranguejo: receita prática estilo asiático
Sanduíche de roti com atum: contraste entre massa quente e recheio frio
Sanduíche de roti com atum: contraste entre massa quente e recheio frio
últimos materiais
Densidade e cor das meias-calças determinam o efeito visual na silhueta
Reforma alemã em veículo chinês: Tempest da Volkswagen chega ao Brasil após 1,5 milhão de km de testes
Leão XIV atende seis sobreviventes de abuso clerical em Lima
Honda e Acura enfrentam recall por erro de software que endurece volante
Azul planeja migrar dívida em dólar para reais para reduzir volatilidade financeira
Botas-meia alongam a silhueta no inverno 2026/27 com cores neutras e borgonha
Calça de couro vermelha, oncinha e roxo: cortes e tonalidades da temporada
Nove startups brasileiras apresentam soluções de sustentabilidade e IA na Web Summit Lisboa 2026
Panquecas de milho: a função estrutural do repouso de 15 minutos na massa
Ombros estruturados em tricôs: proporção neutra na outono-inverno 2026/27
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.