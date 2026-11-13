Reforma alemã em veículo chinês: Tempest da Volkswagen chega ao Brasil após 1,5 milhão de km de testes

A Volkswagen anunciou no Brasil a linha de veículos comerciais Tempest, uma reinterpretação técnica do SAIC Maxus V90 produzido na China. A distinção central não reside na troca de emblemas, mas na revisão estrutural do projeto: engenheiros alemães implementaram mais de 250 alterações mecânicas e de software, validadas por testes de campo que somam cerca de 1,5 milhão de quilômetros. Essa abordagem diferencia o Tempest de simples importações como a série Avior, posicionada anteriormente no mercado russo como uma cópia praticamente direta do modelo chinês original.

Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Volkswagen в лесу

A engenharia aplicada visa corrigir desajustes entre o componente de origem e as condições específicas de operação na América do Sul. O sistema de suspensão e a direção foram recalibrados para responder às vias locais, enquanto o motor foi ajustado para compatibilidade com as características do combustível brasileiro. Essa adaptação profunda ocorre mesmo com a produção mantida na China, onde a montagem final é concluída em uma planta local no Brasil, garantindo um resultado que excede o padrão de rebranding superficial.

A gama compreende quatro modelos em 11 configurações, todos compartilhando uma arquitetura dimensional unificada. O furgão Cargo oferece um volume de carga entre 9,7 e 12,3 metros cúbicos, com versões de massa total de 3,5 ou 4,1 toneladas. A configuração Window, voltada para conversões em veículos especializados, possui laterais envidraçadas e volumes de 11 ou 12,3 metros cúbicos, sempre com 4,1 toneladas de massa total. O Minibus acomoda 15 passageiros, e o chassi Truck, com 3,5 toneladas de capacidade total, serve de base para superestruturas como caixas frigoríficas ou plataformas.

As dimensões padrão incluem 5,94 metros de comprimento (chegando a 6,2 metros em algumas versões de chassi), 2,06 metros de largura e 3,76 metros de entre-eixos. O coração do sistema é um turbodiesel 2.0 desenvolvido pela SAIC, que a Volkswagen afirma ter tornado 16% mais potente e 10% mais eficiente em comparação com a unidade chinesa original. O conjunto entrega 174 cavalos de potência e 400 Nm de torque, acoplado a uma transmissão manual de seis marchas.

O equipamento padrão busca elevar o conforto e a segurança da cabine, incluindo controle de clima, câmera de ré, sensores de estacionamento, acesso sem chave, direção eletromecânica, iluminação em LED e dois displays digitais de 12 polegadas.