Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
Guacamole de vaca húngaro sem carboidratos: receita com lombo, páprica e endro
Rússia e Índia criam Centro de Excelência em IA e segurança cibernética
Rússia inicia exploração do jazimento Central para reduzir importação de titânio e zircão
O papel do aglutinante na estrutura das tartaletes de presunto e queijo
Preços sobem e apertam o orçamento familiar: transportes lideram alta em Moçambique
Urofluxometria: posição ao urinar não altera resultado em homens saudáveis, aponta estudo
Ferrovia liga Novorossisk a Vladivostok e abre corredor de contêneres do Mar Negro ao Pacífico
Museu de Viena analisa coleção: fraturas e infecções em 131 espécimes do Vale do Nilo
Macaco raro avança sobre ponte: isolamento genético de meio milhão de anos confirmado no Mato Grosso

Decisão inesperada da Toyota: Scion volta focada em zonas de baixa velocidade

Carros

A Toyota reintroduz a marca Scion no mercado americano, mas a natureza deste regresso diverge drasticamente das expectativas anteriores. Em vez de lançar berlinas compactas e joviais para o consumidor individual, a marca estreia a KEI-01, uma pick-up ultracompacta. Esta mudança redefine a marca: passa de uma opção acessível para os condutores individuais para uma ferramenta especializada em logística corporativa, rompendo com o segmento de consumo em massa que originalmente definia a identidade da Scion.

JAC Hunter
Photo: commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
JAC Hunter

Tecnicamente, a novidade é uma versão rebatizada do Daihatsu Hijet Jumbo, também conhecido como Toyota Pixis Truck. O veículo segue a fórmula japonesa dos kei cars, que dita as suas dimensões físicas e capacidades operacionais. Sob o capot, encontra-se um motor de três cilindros de 660 cilindradas, acoplado a uma transmissão CVT e tração às quatro rodas. O veículo é de tamanho reduzido, medindo aproximadamente 3,35 metros de comprimento e menos de 1,52 metros de largura. As suas dimensões compactas permitem uma fácil manobrabilidade no trânsito urbano intenso, enquanto a capacidade de carga atinge os 272 kg. O equipamento de série inclui carroçaria basculante em três lados, ar condicionado e câmara de marcha-atrás.

Limites de velocidade e restrições legais

O principal fator limitante para o proprietário é a velocidade máxima. O KEI-01 não pode ultrapassar os 40 km/h (aproximadamente 25 mph). Esta restrição não é arbitrária; é imposta pela norma federal americana FMVSS para Veículos de Baixa Velocidade (LSV). Esta classificação isenta o veículo dos rigorosos testes de colisão e dos requisitos de emissões aplicáveis ​​aos automóveis de passageiros comuns, reduzindo assim os custos de produção e o preço final. No entanto, impõe uma proibição direta: o veículo está legalmente proibido de circular em vias onde o limite de velocidade seja superior a 56 km/h (35 mph). Para um comprador privado, isto significa que o automóvel está efetivamente confinado às áreas interiores de centros logísticos, grandes parques ou ruas estreitas inacessíveis a veículos comuns. O acesso a autoestradas ou avenidas movimentadas da cidade está interdito. Um fator adicional que afeta a experiência do utilizador é a definição de direção à direita. Apesar de ser produzido nos Estados Unidos, o veículo mantém o layout japonês. A montagem terá lugar na fábrica da Toyota em Princeton, Indiana, onde a empresa vai investir 34 milhões de dólares e criar cerca de 50 novos postos de trabalho. Este aspeto local realça a importância estratégica do projeto para a base de produção da Toyota, mas não altera a natureza fundamental do produto.

Assim, o regresso da Scion não representa um renascimento do automóvel acessível para os jovens, mas sim a criação de uma solução de nicho para clientes empresariais que necessitam de um veículo compacto para utilização em zonas de baixa velocidade. Para um indivíduo que procura o seu primeiro automóvel ou um meio de transporte urbano económico, o KEI-01 oferece não uma vantagem, mas antes uma série de limitações: a baixa velocidade, a condução à direita e as restrições na maioria das vias tornam-no pouco atraente em comparação com os crossovers ou hatchbacks compactos, que poderiam ser oferecidos sob um nome diferente no caso de a Toyota decidir regressar ao formato clássico da Scion. Atualmente, sob esta marca, não se vende um automóvel convencional, mas sim um equipamento especializado com um propósito específico.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Dmitriy Sokolov
Agora a ler
Jasmim falso no seu jardim: os erros de poda que inutilizam a floração para sempre
Jardinagem
Jasmim falso no seu jardim: os erros de poda que inutilizam a floração para sempre
Frango grego com iogurte e limão: marinada química amacia e protege a carne
Receitas e Culinária
Frango grego com iogurte e limão: marinada química amacia e protege a carne
Cupcake de limão: precisão na emulsão e estabilização de coberturas
Receitas e Culinária
Cupcake de limão: precisão na emulsão e estabilização de coberturas
Mais populares
Como recuperar o corte de tesouras caseiras com métodos simples

O problema raramente se limita apenas à afiação da lâmina, envolvendo também rebarbas e o estado do parafuso central, o que exige uma verificação da articulação antes de qualquer intervenção com pedra de lapidação ou lixa.

Como recuperar o corte de tesouras caseiras com métodos simples
Veterinários russos analisam expectativa de vida de gatos e destacam raças mais longevas
Veterinários russos analisam expectativa de vida de gatos e destacam raças mais longevas
Denim Primavera-Verão 2027: Pregas e Capri como Silhuetas Estruturais
Jasmim falso no seu jardim: os erros de poda que inutilizam a floração para sempre
Dez milhões sobrevivem com três dólares no Brasil: o que pode romper o ciclo da miséria? Polina Petrova China Shock 2.0: riscos da expansão industrial chinesa para a indústria brasileira Olesya Kireeva Rússia, China e EUA discutem controle humano sobre armas nucleares no fórum APEC em Shenzhen Dmitriy Sokolov
Cinco raças de cães com perfil comportamental similar ao do Labrador Retriever
Jeans de cintura baixa na silhueta 2027: ajustes de proporção e modelos
Lombo assado: gestão térmica em duas etapas cria casca crocante sem secar a carne
Lombo assado: gestão térmica em duas etapas cria casca crocante sem secar a carne
últimos materiais
Decisão inesperada da Toyota: Scion volta focada em zonas de baixa velocidade
Rússia inicia exploração do jazimento Central para reduzir importação de titânio e zircão
O papel do aglutinante na estrutura das tartaletes de presunto e queijo
Preços sobem e apertam o orçamento familiar: transportes lideram alta em Moçambique
Urofluxometria: posição ao urinar não altera resultado em homens saudáveis, aponta estudo
Ferrovia liga Novorossisk a Vladivostok e abre corredor de contêneres do Mar Negro ao Pacífico
Museu de Viena analisa coleção: fraturas e infecções em 131 espécimes do Vale do Nilo
Macaco raro avança sobre ponte: isolamento genético de meio milhão de anos confirmado no Mato Grosso
5,2 milhões de pessoas vivem em áreas sob controle de grupos armados no Rio
Ameaça de Trump: Tarifas sobre México como pressão migratória
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.