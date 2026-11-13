Decisão inesperada da Toyota: Scion volta focada em zonas de baixa velocidade

A Toyota reintroduz a marca Scion no mercado americano, mas a natureza deste regresso diverge drasticamente das expectativas anteriores. Em vez de lançar berlinas compactas e joviais para o consumidor individual, a marca estreia a KEI-01, uma pick-up ultracompacta. Esta mudança redefine a marca: passa de uma opção acessível para os condutores individuais para uma ferramenta especializada em logística corporativa, rompendo com o segmento de consumo em massa que originalmente definia a identidade da Scion.

Photo: commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ JAC Hunter

Tecnicamente, a novidade é uma versão rebatizada do Daihatsu Hijet Jumbo, também conhecido como Toyota Pixis Truck. O veículo segue a fórmula japonesa dos kei cars, que dita as suas dimensões físicas e capacidades operacionais. Sob o capot, encontra-se um motor de três cilindros de 660 cilindradas, acoplado a uma transmissão CVT e tração às quatro rodas. O veículo é de tamanho reduzido, medindo aproximadamente 3,35 metros de comprimento e menos de 1,52 metros de largura. As suas dimensões compactas permitem uma fácil manobrabilidade no trânsito urbano intenso, enquanto a capacidade de carga atinge os 272 kg. O equipamento de série inclui carroçaria basculante em três lados, ar condicionado e câmara de marcha-atrás.

Limites de velocidade e restrições legais

O principal fator limitante para o proprietário é a velocidade máxima. O KEI-01 não pode ultrapassar os 40 km/h (aproximadamente 25 mph). Esta restrição não é arbitrária; é imposta pela norma federal americana FMVSS para Veículos de Baixa Velocidade (LSV). Esta classificação isenta o veículo dos rigorosos testes de colisão e dos requisitos de emissões aplicáveis ​​aos automóveis de passageiros comuns, reduzindo assim os custos de produção e o preço final. No entanto, impõe uma proibição direta: o veículo está legalmente proibido de circular em vias onde o limite de velocidade seja superior a 56 km/h (35 mph). Para um comprador privado, isto significa que o automóvel está efetivamente confinado às áreas interiores de centros logísticos, grandes parques ou ruas estreitas inacessíveis a veículos comuns. O acesso a autoestradas ou avenidas movimentadas da cidade está interdito. Um fator adicional que afeta a experiência do utilizador é a definição de direção à direita. Apesar de ser produzido nos Estados Unidos, o veículo mantém o layout japonês. A montagem terá lugar na fábrica da Toyota em Princeton, Indiana, onde a empresa vai investir 34 milhões de dólares e criar cerca de 50 novos postos de trabalho. Este aspeto local realça a importância estratégica do projeto para a base de produção da Toyota, mas não altera a natureza fundamental do produto.

Assim, o regresso da Scion não representa um renascimento do automóvel acessível para os jovens, mas sim a criação de uma solução de nicho para clientes empresariais que necessitam de um veículo compacto para utilização em zonas de baixa velocidade. Para um indivíduo que procura o seu primeiro automóvel ou um meio de transporte urbano económico, o KEI-01 oferece não uma vantagem, mas antes uma série de limitações: a baixa velocidade, a condução à direita e as restrições na maioria das vias tornam-no pouco atraente em comparação com os crossovers ou hatchbacks compactos, que poderiam ser oferecidos sob um nome diferente no caso de a Toyota decidir regressar ao formato clássico da Scion. Atualmente, sob esta marca, não se vende um automóvel convencional, mas sim um equipamento especializado com um propósito específico.