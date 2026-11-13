Honda e Acura enfrentam recall por erro de software que endurece volante

Quase 640 mil veículos Honda e Acura nos Estados Unidos estão sujeitos a um chamado por risco de perda súbita do apoio do direcionamento elétrico. O problema não reside na mecânica da coluna ou do motor de apoio, mas em um erro de lógica de software que pode forçar o sistema a entrar em modo de falha, tornando o volante extremamente rígido em momentos críticos de condução.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Поломка вариатора

Segundo dados da Agência Nacional de Segurança Rodoviária dos EUA (NHTSA), a campanha 26V721000 abrange os modelos Acura TLX 2021-2025, Acura MDX 2022-2024 e Honda Pilot 2023-2025. O total afetado é de 635.808 unidades, sendo que o Honda Pilot de 2025 concentra o maior volume, com 240.830 veículos, o que representa cerca de 38% do total. A raiz da falha está na interação entre o código do fornecedor do sistema de direção elétrica (EPS) e o módulo de monitoramento da atenção do motorista. Sob certas condições de operação, o sistema executa uma operação de divisão por zero. Embora essa anomalia aritmética de ponto flutuante devesse ser tratada de forma suave, uma configuração incorreta faz com que o controlador do EPS interrompa imediatamente o funcionamento normal e ative o modo de segurança de emergência (failsafe mode).

A distinção entre falha de software e quebra mecânica

A diferença crucial entre este cenário e uma falha física completa do acionador de direção é a preservação do vínculo mecânico. O motorista não perde a capacidade de girar as rodas, mas a assistência elétrica desaparece. O volante fica pesado como em veículos antigos sem direção hidráulica ou elétrica, o que se torna perigoso em manobras de baixa velocidade, como estacionamento ou saídas de espaços estreitos. Nesse modo, os indicadores de advertência no painel de instrumentos acendem para alertar o condutor.

Diagnóstico e correção sem troca de peças

A verificação e reparo não exigem a desmontagem ou substituição de componentes caros, como a caixa de direção ou o motor de apoio. A correção consiste na reprogramação do controlador do EPS com um código corrigido que lida adequadamente com o erro de aritmética. Esse procedimento é realizado pelos concessionários sem custo, independentemente do status da garantia de fábrica.

Os avisos aos concessionários começaram em 30 de outubro, e o envio das cartas aos proprietários está previsto para 14 de dezembro. A Honda não recomendou suspender o uso dos veículos nem emitiu uma ordem formal de "não dirigir". No entanto, proprietários que observarem um aumento súbito da resistência do volante ou erros no sistema não devem aguardar a notificação oficial. Esses sintomas indicam a ativação do modo de emergência e exigem uma inspeção imediata. As listas de números de identificação do veículo (VIN) afetados já estão disponíveis na base de dados da NHTSA.