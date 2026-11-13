Kamaz adota transmissão automatizada de 12 marchas com mais de 50% de nacionalização

Os caminhões da geração K5 da Kamaz passam a utilizar uma transmissão automatizada de 12 marchas com nível de nacionalização superior a 50%. A mudança atende à necessidade de substituir os conjuntos alemães da ZF, interrompidos após 2022, quando a montadora adotou temporariamente câmbios Fast Gear. Agora, a empresa CF Kama inicia o desenvolvimento autônomo do componente para eliminar a dependência de fornecedores externos em um ponto crítico do sistema de tração.

Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Механик меняет колесо грузового прицепа на фоне коров

Mecânica e controle

A nova unidade é uma "câmbio-robótica": uma transmissão mecânica convencional que incorpora atuadores e uma unidade de controle eletrônico. O sistema troca as marchas automaticamente, oferecendo ao motorista modos Eco e Power, além de funções específicas para movimentação em terrenos difíceis (efeito "rocking") e marcha à vista. A trajetória de produção começou com o foco em câmbios manuais, mas agora prioriza a automação. A primeira etapa foi o lançamento da caixa de 9 marchas A1310, destinada a caminhões basculantes de coleta de lixo, previsto para 2026. O próximo passo é a implementação da versão de 12 marchas, projetada para veículos mais pesados.

Validação e produção

Nesta fase, os conjuntos estão sendo testados em tratorizadores e caminhões basculantes K5. A atenção principal da engenharia recai sobre o software, que precisa garantir a suavidade e a precisão das trocas de marcha em nível comparable aos padrões de referência. Os resultados positivos dos testes serão a base para a ativação da linha de produção em série, permitindo que a gama K5 seja equipada majoritariamente com transmissões de fabricação própria.