Haval H9 vs GAC GS8: a decisão entre chassi de longarina e monobloco define o limite real de uso

A escolha entre um SUV com chassi de longarina e um crossover de carroceria monobloco costuma definir o limite real de um veículo familiar. Haval H9 e GAC GS8 ocupam nichos próximos em termos de dimensões e preço, mas entregam experiências de uso que divergem radicalmente quando o asfalto acaba. A decisão de investir mais por uma estrutura robusta só faz sentido se o cenário de uso exigir tração off-road genuína; caso contrário, o custo-benefício favorece a versatilidade urbana do concorrente.

Photo: commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Haval H9

A arquitetura dita o comportamento

A base técnica é o divisor de águas entre os dois modelos. O Haval H9 é um SUV de construção tradicional, equipado com redução de marcha, travamento de diferencial dianteiro e traseiro, além de uma altura livre do solo de 210 mm com protetor de motor. Essa configuração garante estabilidade do chassi mesmo com grandes diferenças de altura entre os eixos, permitindo que o veículo lidar com terrenos irregulares e inclinações acentuadas sem comprometer a integridade estrutural ou a tração.

Em contrapartida, o GAC GS8 utiliza carroceria autoportante e um sistema de tração integral onde o eixo traseiro é acionado por um acoplamento viscoso ou eletromagnético, dependendo da versão. Não há diferencial bloqueável nem redução específica para baixa. A proteção inferior é predominantemente plástica, o que limita a capacidade de absorção de impactos. Em terrenos realmente desafiadores, o acoplamento tende a superaquecer rapidamente, resultando na perda de tração nos minutos iniciais, caracterizando o modelo como um veículo estritamente rodoviário e de uso em ruas pavimentadas.

Conforto e ergonomia no dia a dia

Em vias asfaltadas, a diferença perceptiva entre os dois modelos diminui significativamente. Em velocidades de viagem constantes, cerca de 120 km/h, ambos apresentam bom nível de isolamento acústico e suavidade de rodagem, tornando a experiência de condução confortável para os ocupantes.

Na cabine, as prioridades são diferentes. O GAC GS8 aposta em tecnologias como o projetor de informações no para-brisa (head-up display) e assentos com maior quantidade de regulagens elétricas. O Haval H9, por sua vez, prioriza recursos de conforto ativo, como ventilação e massageador de assentos disponíveis em versões mais básicas, além de manter comandos físicos para o ar-condicionado, o que facilita a operação durante a condução sem tirar o olhar da pista.

Para os passageiros, o Haval H9 oferece um segundo banco mais espaçoso e com melhor ângulo de entrada e saída. No GAC GS8, o assento do segundo banco é posicionado mais baixo, o que pode limitar o espaço para as pernas de ocupantes de maior estatura. O terceiro banco, presente em ambos, é adequado apenas para crianças ou trajetos curtos, devido ao espaço limitado para a cabeça e os pés.

No que tange à utilidade do porta-malas, o formato mais cúbico e funcional do H9 permite melhor aproveitamento do volume útil. Já no GS8 de sete lugares, com o terceiro banco rebatido, a configuração do chassi e dos túneis do eixo limita significativamente o espaço restante para bagagens, tornando-o menos prático para famílias com muitas malas.

Qual o melhor perfil de uso?

O GAC GS8 é a opção lógica para famílias cujo deslocamento se restringe majoritariamente a ambientes urbanos e rodovias pavimentadas. Oferece um pacote tecnológico mais atualizado e um conjunto mecânico otimizado para a eficiência no asfalto. Sua tração integral serve como um recurso de segurança para saídas em piso escorregadio ou neve, não devendo ser encarada como capacidade off-road real.

Já o Haval H9 justifica seu preço premium para quem possui um padrão de uso que inclui estradas de terra, trilhas leves e médias ou regiões com infraestrutura viária precária. A estrutura de longarina oferece uma margem de segurança mecânica e de capacidade de vau que o crossover não possui. Se o veículo nunca deixará as vias pavimentadas, a infraestrutura off-road do H9 permanecerá ociosa, e os recursos de conforto e tecnologia do GS8 tenderão a oferecer melhor valor percebido pelo usuário final.