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Tank 300 após 2.000 km: a estrutura bruta revelou falhas que desafiam o conforto em viagens

Carros

Experiência de 2.000 km com o Tank 300 revela um SUV que prioriza a robustez da estrutura em detrimento do conforto cotidiano. Para um motorista com 30 anos de estrada, que migrou de veículos off-road tradicionais, o modelo da Great Wall apresenta características específicas que exigem adaptação, especialmente em viagens longas e no uso diário urbano.

TANK 300
Photo: wikimedia by Chanokchon, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
TANK 300

Ergonomia e acabamento

O habitáculo reflete a vocação fora de estrada, mas com ressalvas para o dia a dia. O banco do motorista possui assento curto, o que não oferece o suporte adequado para as coxas, resultando em fadiga precoce nas pernas durante percursos extensos. A ausência de regulagem de curso (telescópica) no volante e a altura elevada da soleira dificultam a personalização da posição de condução. O acabamento interior, embora funcional, mostra-se suscetível a riscos. O sistema de infotainment, apesar de possuir botões físicos para o controle de climatização, apresenta uma lógica de menu considerada pouco intuitiva, o que pode gerar frustração em manobras frequentes. Essa combinação de materiais resistentes à lama, mas menos refinados que os de sedãs premium, define o caráter utilitário do veículo.

Dinâmica e estabilidade

A silhueta quadrada do Tank 300 impacta diretamente a aerodinâmica. Acima de 120 km/h, é perceptível o ruído do vento no interior da cabine. Contudo, o comportamento em curva e a estabilidade em linha reta são consistentes, beneficiados pela estrutura em chassi. O ponto crítico aparece em superfícies irregulares. A combinação de pneus com perfil alto e suspensão robusta de chassi independente em diante e eixo rígido (ou similar, dependendo da versão) pode levar ao batimento do amortecedor (bottoming out) em velocidades elevadas sobre asfalto danificado ou estradas de terra. Nesse cenário, o carro exibe movimento de balanço pronunciado, uma consequência física direta de sua arquitetura projetada para a capacidade de carga e tração, e não para o conforto em estrada pavimentada.

Performance e consumo

O motor turbo de 2.0 litros, com 227 cv de fábrica, é suficiente para a maioria das necessidades, mas o proprietário optou por um reprogramação eletrônica (chip tuning) para elevar a potência a 270 cv. Essa modificação torna o veículo mais ágil, mas não resolve a principal contradição dinâmica: a interação entre o motor e a caixa automática. A transmissão tende a ser conservadora, priorizando a economia de combustível e mantendo-se em marchas superiores. Isso gera pausas perceptíveis em tentativas de aceleração brusca ou ultrapassagens, onde o motor precisa reduzir e recuperar torque. O consumo de combustível em ciclo misto situa-se entre 12 e 14 litros por 100 km, um dado relevante para o cálculo de custos operacionais diários.

Praticidade e perfil de uso

O porta-malas é o ponto mais limitante para quem considera o Tank 300 como único veículo da família. Suas dimensões e forma interna restringem o transporte de objetos grandes, e mesmo com o banco traseiro rebatido, a capacidade de carga não compete com SUVs de categoria familiar ou caminhonetes tradicionais. O perfil ideal para este veículo é o de segundo ou terceiro carro, utilizado para viagens de lazer e acesso a áreas com estradas precárias. Como veículo principal, especialmente em ambiente urbano, suas vantagens off-road podem ser excessivas, enquanto suas desvantagens em ergonomia, consumo e capacidade de carga tornam-se mais evidentes no uso cotidiano.

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Author`s name Petr Ermilin
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