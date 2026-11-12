Bateria vira gargalo operacional de VEs na China e derruba valor de revenda para 45%

O ciclo de vida útil das baterias de tração na China tornou-se o principal gargalo operacional da indústria de veículos elétricos (VEs), pois a degradação dos acumuladores ocorre em ritmo superior ao desgaste estrutural do veículo. Eric Li, presidente do Geely Holding Group, alerta que a disparidade entre a longevidade do chassi e a capacidade útil da bateria cria um risco sistêmico para a frota à medida que os veículos envelhecem.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Замена батареи у электрокара (без человека)

A barreira do custo de reposição e a obsolescência prematura

O problema reside no custo unitário da substituição da bateria, que muitas vezes excede o valor residual do automóvel. Quando a capacidade de carga atinge o limite crítico de eficiência, o custo de manutenção torna-se economicamente inviável, transformando veículos tecnicamente funcionais em sucata devido exclusivamente à falha do componente energético.

Para mitigar esse risco, a regulamentação chinesa (vigente entre 2016 e 2020) impôs garantias mínimas de 8 anos ou 120.000 km para componentes essenciais. Os padrões de retenção de capacidade para veículos de passeio são escalonados:

Após 5 anos (ou 100.000 km): mínimo de 82% da capacidade original;

Após 8 anos (ou 160.000 km): mínimo de 75%;

Após 10 anos (ou 200.000 km): mínimo de 70%.

Modelos de baixo custo, com autonomia reduzida (até 220 km), apresentam normas mais flexíveis devido ao maior número de ciclos de carga e descarga, o que acelera a degradação do material.

Impacto no fluxo do mercado secundário

A degradação da bateria tornou-se o principal fator de depreciação no mercado de seminovos. Atualmente, 80% dos concessionários chineses recusam veículos elétricos com mais de cinco anos de uso. O valor de revenda desses ativos despenca para cerca de 45% do preço original, criando um impasse financeiro para o proprietário: a venda é desvantajosa e a atualização da bateria é economicamente injustificável.

Mudança de modelo: do carregamento à substituição (Battery Swap)

Para eliminar o gargalo da propriedade da bateria, Geely e Nio estão implementando a tecnologia de troca rápida (Battery Swap). O modelo migra da posse do acumulador para o uso de um serviço de rede, onde o motorista substitui o bloco descarregado ou degradado por um carregado em estações automatizadas.

Essa infraestrutura visa desvincular o valor do veículo do custo da bateria, estabilizando o preço do ativo no mercado secundário. A rede atual na China opera com os seguintes nós:

Tipo de Infraestrutura Quantidade de Unidades na China Estações de troca de bateria 4.126 Estações de recarga Nio 5.307