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Volkswagen Virtus ganhará sistema de câmeras com visão de 360 graus

Carros

O lançamento do novo Volkswagen Virtus, marcado para 11 de dezembro, propõe um deslocamento de posicionamento: o sedã deixa de ser apenas uma opção utilitária para adotar um caráter mais esportivo e tecnológico. Para quem avalia a compra, o ponto de partida financeiro serve de referência com a versão anterior na Índia, custando a partir de 10,7 lakhs de rúpias (aproximadamente 934 mil rublos), mas o valor real de propriedade agora passa a depender de escolhas específicas de transmissão e motorização.

Equipamentos e a realidade do uso urbano

Visualmente, as mudanças concentram-se na dianteira, com um novo para-choque e grade de aberturas romboidais, além de inserções em preto brilhante e detalhes cromados. Embora as luzes diurnas de LED permaneçam, as faixas luminosas foram removidas. Na lateral e traseira, o apelo esportivo é reforçado por retrovisores pretos, pinças de freio vermelhas e um spoiler compacto.

Para a vida cotidiana, o acréscimo mais pragmático é o sistema de visão 360 graus. A presença de câmeras nos retrovisores e na dianteira é um diferencial raro para a categoria, transformando a manobra em trânsito denso em uma tarefa menos desgastante e reduzindo riscos de pequenos danos na carroceria.

Digitalização e conforto interno

O habitáculo foi atualizado para eliminar defasagens tecnológicas. O motorista agora dispõe de um painel digital de 10,25 polegadas e uma central multimídia com tela sensível ao toque de 10,1 polegadas. Além da interface, a modernização do sistema de climatização impacta diretamente a fadiga em viagens longas, tornando o ambiente interno mais eficiente.

O fator decisivo: motor e transmissão

Embora a gama de motores seja a mesma, a mudança nas transmissões altera a conta final de custo e benefício do proprietário:

  • Opção de entrada: O motor 1.0 turbo (115 cv e 178 Nm) agora substitui o antigo câmbio automático de 6 marchas por uma transmissão automática de 8 marchas. Essa alteração deve refletir em maior suavidade e melhor eficiência no consumo de combustível. Segue disponível a opção manual de 6 marchas.
  • Opção de performance: O motor 1.5 turbo (148 cv e 250 Nm) mantém a parceria com o câmbio robotizado de 7 marchas.

A decisão de compra deixa de ser apenas sobre potência e passa a ser sobre a experiência de condução. A introdução do automático de 8 marchas na versão básica é o ponto técnico mais relevante, pois equilibra o custo de aquisição com uma operação mais moderna e econômica no dia a dia.

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