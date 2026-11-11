Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Yangwang Altior: o elétrico que estrutura o espaço cerimonial acima da hierarquia da marca

Carros

O Yangwang Altior redefine a categoria dos veículos de ultra-luxo ao demonstrar que a arquitetura elétrica não é apenas uma fonte de potência, mas uma estrutura capaz de suportar uma ambição interior de escala monumental. Com 5,6 metros de comprimento e uma entre-eixos de 3.500 mm, o modelo não se limita a acomodar passageiros, mas reorganiza o espaço interno para oferecer uma generosidade volumétrica que posiciona o carro acima do sedan U7, do SUV U8 e do hipercarro U9 na hierarquia da marca. Esta configuração estabelece o Altior como um veículo cerimonial, onde a engenharia serve à experiência de isolamento e conforto extremo.

BYD Tang EV 2025 (8)
Photo: commons.wikimedia.org by Captainmorlypogi1959, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
BYD Tang EV 2025 (8)

A estética externa é governada por uma lógica de ritual. A grade frontal, descrita pelo fabricante como uma "obra-prima da alta joalheria", apresenta um padrão que muda conforme a iluminação ambiente, criando uma superfície dinâmica em vez de uma estática. Os faróis integram doze elementos rotativos que se ativam em sequência quando o proprietário se aproxima, transformando o ato de iniciar o carro em um momento coreográfico. As portas traseiras abrem-se para trás, adotando a configuração clássica de limusines como a Rolls-Royce Phantom, o que permite a integração de parasóis-retráteis embutidos. Este detalhe técnico atende diretamente à necessidade de controle de privacidade e luz durante a entrada, confirmando que o design visa facilitar o gesto cerimonioso da subida ao veículo.

Materialidade e precisão tátil

Dentro do habitáculo, a Yangwang optou por uma coexistência entre a tecnologia digital e o objeto físico. Além de uma tela de formato completo, o painel utiliza botões e interruptores físicos, cujos retornos táteis foram validados por testes rigorosos de impacto leve com martelo, garantindo uma resposta mecânica perceptível. A escolha de materiais busca profundidade cultural e durabilidade: as saídas de ar são revestidas com jade chinês especial, e os bancos utilizam um método tradicional de desfiar a seda em fios finos para a estofagem. Esses elementos não buscam imitar luxo, mas criar uma sensação tátil e visual consistente ao longo do tempo, alinhada ao objetivo declarado de infundir a profundidade da cultura chinesa em uma visão moderna do ultra-luxo.

Os recursos de conforto no banco traseiro são dimensionados para o descanso prolongado, oferecendo 1.209 mm de espaço para as pernas. Os assentos possuem uma função de reclinagem total que opera em sincronia com o ambiente: ao acionar o modo relaxamento, as cortinas são baixadas, a iluminação é suavizada e os apoios para os pés são elevados automaticamente. Na área dianteira, destaca-se um sistema de resfriamento de bebidas de duas componentes e uma tela dobrável de 21,4 polegadas instalada no teto, projetada para videoconferências e mídia, reforçando a dualidade do carro entre deslocamento pessoal e espaço de trabalho isolado.

Base técnica e perspectiva futura

O Altior compartilha a plataforma estrutural das demais linhas da Yangwang, incluindo a instalação de quatro motores elétricos com a função de "giro de tanque" (movimento lateral de 180 graus) e a suspensão ativa DiSus. Este sistema utiliza sensores para varrer a pista à frente, ajustando previamente a rigidez das molas para mitigar impactos. O alcance declarado excede 621 milhas (mais de 1.000 km), embora este valor seja baseado no ciclo CLTC, padrão adotado na China. Os números oficiais de potência e aceleração ainda não foram divulgados. A marca planeja ingressar no mercado europeu em 2028; até o momento, a inclusão do Altior na linha europeia não foi confirmada. Se isso ocorrer, o modelo se tornaria o primeiro sedã elétrico de ultra-luxo de produção em série disponível na Europa, já que o Rolls-Royce Spectre é comercializado como um coupé.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Petr Ermilin
Agora a ler
Jardineiros enfrentam lesmas resistentes com metaldeído em aplicações múltiplas
Jardinagem
Jardineiros enfrentam lesmas resistentes com metaldeído em aplicações múltiplas
A serpente mais letal do planeta: o que acontece quando a fuga falha no deserto australiano
Animais
A serpente mais letal do planeta: o que acontece quando a fuga falha no deserto australiano
Estruturas de aço maiores que um Boeing: projeto internacional ergue detector de neutrinos no Dakota do Sul
Ciência
Estruturas de aço maiores que um Boeing: projeto internacional ergue detector de neutrinos no Dakota do Sul
Mais populares
Irã: fendas na placa Arábica marcam transição para colisão continental

Pesquisadores mapearam duas fendas profundas na Placa Arábica sob o Irã, evidenciando a transição ativa entre subducção oceânica e colisão continental.

Irã: fendas na placa Arábica marcam transição para colisão continental
Frango grego com iogurte e limão: marinada química amacia e protege a carne
Frango grego com iogurte e limão: marinada química amacia e protege a carne
Esmailhagem ametista: técnicas para efeito cristal e variações de acabamento
Torre de blinis assadas com purês de brócolis, cenoura e couve-flor
Encontro entre Rússia e Ucrânia em Abu Dhabi não altera posições sobre segurança europeia Olesya Kireeva A disputa entre Cuba e EUA ganha força: a reação de Havana expôs um impasse duradouro Polina Petrova Mulheres protestam contra visita de Trump às Filipinas e projeto Pax Silica Evgenia Rumyantseva
Preenchimento de sobrancelhas: técnica de traços para efeito natural e reversível
Técnica de camuflagem para cabelo grisalho
Jeans de alfaiataria ganha linha central para definir a silhueta
Jeans de alfaiataria ganha linha central para definir a silhueta
últimos materiais
Yangwang Altior: o elétrico que estrutura o espaço cerimonial acima da hierarquia da marca
Inflação nos EUA força fechamento de milhares de restaurantes e retração no consumo
Adama fecha fábrica em Taquari (RS) dois anos após investimento de R$ 300 milhões
A disputa entre Cuba e EUA ganha força: a reação de Havana expôs um impasse duradouro
Modernização do Porto de Vladivostok eleva giro de cargas em 14,2%
Parceria Brasil-Índia para novo veículo de lançamento de 100 kg
Governador da Bahia coordena resposta a conflitos entre turistas e moradores em Itacaré
Coaf e USP firmam acordo para combater lavagem de dinheiro
Cabelos finos: bob médio combina densidade no topo e pontas graduadas
Volkswagen Virtus ganhará sistema de câmeras com visão de 360 graus
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.