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Moscou Auto Show 2026 volta ao formato de pavilhão com testes práticos e estreias nacionais

Carros

O Moscou Auto Show de 2026 volta ao formato de evento de pavilhão, unindo exposição industrial e festival de consumo. A mudança busca restabelecer o contato direto entre fabricantes e compradores, permitindo a avaliação simultânea de modelos em produção e protótipos em desenvolvimento.

Москвич 8
Photo: commons.wikimedia.org by Retired electrician, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Москвич 8

Modelos nacionais e presença internacional

O foco principal recai sobre as marcas nacionais e a atualização de suas linhas de produção. Entre os destaques estão o crossover Lada Azimut, a versão de série do carro elétrico Atom e a linha renovada de veículos Moskviç. Essas estreias servem como indicadores do estágio real das pesquisas e dos prazos para a entrada dos novos modelos na linha de montagem.

A presença internacional é representada pelas marcas GAC, Geely, Peugeot e Citroën, além de veículos de nicho como os picapes RAM e os off-road Tank. O segmento elétrico conta com a participação da Eonyx. A qualidade técnica será avaliada também no estande do "Carro do Ano Off-road", que apresentará o vencedor da categoria "Melhor veículo para viagens" de 2026.

Desenvolvimento de engenharia e mercados correlatos

O aspecto tecnológico será complementado pela exposição "Motoresport Expo", que prioriza a busca por soluções de engenharia sobre a venda comercial. Estarão presentes o chassi russo da Formula RS para a nova série de monomarca, a equipe Kamaz-Master e projetos estudantis das instituições MADI e SPbPU.

O evento expandiu seu escopo para incluir mercados adjacentes, como veículos para todo terreno (Vezdekhoder), motociclistas (Motozima), equipamentos aquáticos (Lodki Expo) e itens de acampamento (Poyehali). A programação prática, com testes em pista asfaltada e trilhas off-road, visa transformar declarações de especificações em resultados observáveis, conectando a promessa do fabricante à performance real do veículo.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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