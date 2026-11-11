Whitby Morrison, da Inglaterra, apresenta seu primeiro caminhão de sorvete elétrico certificado

A Whitby Morrison, produtora britânica de caminhões de sorvete ativa desde 1962, apresentou sua primeira modelo elétrica totalmente certificada. A mudança técnica visa eliminar o ruído e a emissão de gases durante as paradas comerciais, problema intrínseco às versões a diesel que exigem o motor ligado para alimentar os equipamentos de refrigeração. A solução adota o chassi Mercedes-Benz eSprinter com um pacote de baterias de 81 kWh, permitindo o funcionamento completo da operação de vendas sem qualquer combustão interna.

Photo: commons.wikimedia.org by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Mercedes-Benz GLC EV

Aderência estrutural e processo de fabricação

A transição para a tração elétrica impôs uma alteração física no método de montagem do corpo sobre o chassi. O eSprinter restringe o uso de solda para fixação da carroceria, obrigando a utilização exclusiva de adesivos industriais. Essa exigência demanda um processo de preparação de superfícies mais rigoroso e uma assemblagem manual mais controlada. Em Kruie, na Inglaterra, uma equipe de cerca de 50 profissionais, incluindo aprendizes, converte o chassi vazio em uma unidade comercial completa em um ciclo de oito semanas.

Gestão de energia e autonomia operacional

O sistema ePower, que garante a autonomia dos equipamentos, sofreu uma reconfiguração funcional. Nas versões a diesel, o sistema opera com três baterias de íon de lítio somando 15 kWh, capacidade suficiente para produzir 3.000 porções de sorvete em máquinas Carpigiani sem acionamento do motor. Na variante elétrica eMondial Lusso, a bateria de tração de 81 kWh assume também o papel de fonte de energia para os equipamentos. Essa integração permite a operação em áreas verdes, parques e festivais, onde as restrições acústicas e ambientais são mais severas.

Desempenho em campo e viabilidade econômica

O alcance real anunciado é de 180 milhas (aproximadamente 290 km), com registros de teste alcançando 200 milhas (cerca de 320 km). A massa máxima em carga é de 4.250 kg, assegurando a robustez necessária para o uso comercial. A recarga da bateria de 20% a 80% leva pouco mais de duas horas em um carregador de 22 kW, ideal para a noite, ou 26 minutos com carregadores rápidos de 110 kW.

Embora o custo por milha carregada seja equivalente ao do diesel, a recarga noturna domiciliar reduz os gastos operacionais em mais de quatro vezes. O preço do veículo pronto parte de £200.000, sem IVA. Até o momento, apenas algumas unidades foram entregues, incluindo uma para a Hocking's Dairy Cream Ices, em Devon. Contudo, 70% dos novos caminhões a diesel já saem de fábrica com o sistema ePower, indicando uma migração gradual, porém consistente, da indústria para operações mais silenciosas e limpas.