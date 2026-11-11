Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Hyundai desenvolve algoritmos de inferência para estimar massa e aderência sem sensores dedicados

Carros

Um anúncio de emprego no centro técnico da Hyundai em Superior Township, Michigan, revelou o rumo da estratégia de software para os próximos veículos das marcas Hyundai, Kia e Genesis no mercado norte-americano. A vaga para engenheiro de sistemas de controle expõe a intenção de desenvolver algoritmos de aprendizado de máquina, aprendizado por reforço e controle preditivo. O objetivo central é permitir que os carros identifiquem a massa da carga, o peso de um reboque e o coeficiente de aderência dos pneus sem a instalação de sensores dedicados a cada um desses parâmetros.

Hyundai Bayon
Photo: commons.wikimedia.org by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Hyundai Bayon

Cálculo por inferência e ajuste em tempo real

A solução propõe uma economia de componentes físicos em troca de complexidade computacional. O sistema deve inferir o estado físico do veículo a partir de dados indiretos, vinculando o comportamento dinâmico dos componentes à resposta digital do controle. Os nomes internos dados a essas funcionalidades — "assistente inteligente de reboque" e "adaptação ao terreno" — descrevem o resultado, mas o mecanismo de fundo é a compensação automática.

Se o veículo sabe com precisão quanta carga está puxando e qual a aderência atual, ele ajusta em tempo real o funcionamento do motor, do sistema de freios e do controle eletrônico de estabilidade. O condutor não precisa intervir quando a inércia muda durante o reboque ou quando a aderência cai em superfícies irregulares, como grama ou cascalho. A contrapartida dessa arquitetura é a dependência absoluta da precisão do algoritmo para distinguir as forças reais atuando sobre o chassi sem a redundância de sensores físicos específicos.

Previsão de falhas sob carga extrema

Outro eixo do trabalho descrito na vaga é o desenvolvimento de lógicas de controle preditivo para regimes de alta carga. Diferente da diagnose padrão, que reage a falhas já ocorridas — como leituras de temperatura ou pressão -, essa lógica busca prever o colapso de componentes durante o reboque ou a trilha.

Caso atinja a produção em série, o veículo deixaria de ser um mero espectador de seu próprio desgaste para se tornar um agente de alerta antecipado. O sistema poderia sinalizar riscos de superaquecimento da transmissão, desgaste crítico de pastilhas de freio ou sobrecarga nos semieixos antes que a falha física se manifeste. Isso altera a lógica de confiabilidade do automóvel: em vez de gerenciar as consequências do dano, o carro passa a modelar o comportamento dos mecanismos sob carga dinâmica para antecipar os limites de resistência.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Petr Ermilin
Agora a ler
Técnicas de corte para cabelos afinados e perda de volume
Mulher
Técnicas de corte para cabelos afinados e perda de volume
Jeans de alfaiataria ganha linha central para definir a silhueta
Mulher
Jeans de alfaiataria ganha linha central para definir a silhueta
Patas largas e cauda densa: seleção natural no Maine criou o felino mais robusto
Animais
Patas largas e cauda densa: seleção natural no Maine criou o felino mais robusto
Mais populares
Irã: fendas na placa Arábica marcam transição para colisão continental

Pesquisadores mapearam duas fendas profundas na Placa Arábica sob o Irã, evidenciando a transição ativa entre subducção oceânica e colisão continental.

Irã: fendas na placa Arábica marcam transição para colisão continental
Frango grego com iogurte e limão: marinada química amacia e protege a carne
Frango grego com iogurte e limão: marinada química amacia e protege a carne
Esmailhagem ametista: técnicas para efeito cristal e variações de acabamento
Torre de blinis assadas com purês de brócolis, cenoura e couve-flor
Mulheres protestam contra visita de Trump às Filipinas e projeto Pax Silica Evgenia Rumyantseva Polícia polaca encontra materiais sobre Breivik: hipóteses de imitação são testadas Polina Petrova Países da UE superam limite fiscal: apoio a Ucrânia pressiona orçamentos nacionais Anastasiya Zhukova
Preenchimento de sobrancelhas: técnica de traços para efeito natural e reversível
Técnica de camuflagem para cabelo grisalho
A estrutura ideal: qual o segredo para um bolo de biscoito molhadinho?
A estrutura ideal: qual o segredo para um bolo de biscoito molhadinho?
últimos materiais
Aubrieta exige solo bem drenado e exposição a luz abundante
Cachalote fóssil do Peru tinha a cabeça fixa para baixo para caçar no fundo marinho
AFRICOM anuncia exercícios conjuntos e formação para forças moçambicanas em Cabo Delgado
Hyundai desenvolve algoritmos de inferência para estimar massa e aderência sem sensores dedicados
Isolação acústica em apartamentos: a ordem correta para bloquear o ruído
IA invade rede de saúde argentina em 20 minutos e expõe gargalo na correção de falhas
Expansão do Complexo de Amur dobra produção de GNL para viabilizar suprimento em áreas sem gasodutos
Escolas fechadas em Portugal: pais podem ter falta justificada e manter salário?
A consistência do queijo de maçã nasce da pressão mecânica, não de gelificantes
PF investiga desvios de 'Emendas Pix' e movimentações atípicas de deputado na Bahia
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.