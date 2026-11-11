WEG e FPT desenvolvem sistema de propulsão elétrica para veículos pesados com gerador a bordo

A WEG e a FPT (braço do grupo Iveco) firmaram uma parceria tecnológica para desenvolver um sistema de propulsão elétrica para caminhões e ônibus que resolve um gargalo crítico do transporte pesado: a dependência de infraestrutura de recarga e o peso excessivo das baterias. O projeto consiste em um sistema híbrido onde a tração é elétrica, mas a energia é gerada a bordo por motores alimentados por etanol, gás natural ou biometano.

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O mecanismo funciona como uma central elétrica móvel. Em vez de depender exclusivamente de carregadores externos, o veículo utiliza um gerador interno que opera em regime estacionário (rotação fixa), o que otimiza a eficiência energética em comparação aos motores de combustão convencionais, que oscilam a rotação conforme a aceleração.

Para o mercado, a mudança fundamental está na composição do custo e do peso do veículo. Segundo Manfred Peter Johann, vice-presidente de Automação e Sistemas da WEG, a presença do gerador de bordo permite reduzir o tamanho do pacote de baterias — um dos componentes mais caros e pesados de qualquer veículo elétrico.

A conta da eficiência e do consumo

A viabilidade do sistema será medida não pelo consumo bruto de combustível, mas pelo ganho de autonomia. Bernardo Brandão, presidente da FPT para a América Latina, estima que o consumo volumétrico de etanol seja entre 30% e 40% superior ao do diesel em aplicações comparáveis. Contudo, essa diferença deve ser mitigada pelo menor preço do etanol e pela maior distância percorrida por litro de combustível quando convertido em eletricidade via gerador.

Em termos ambientais, as empresas projetam uma redução de até 90% nas emissões, dependendo da base de comparação e do combustível utilizado, aproveitando a capilaridade da rede de distribuição de etanol no Brasil para evitar a necessidade de novas redes de abastecimento.

Cronograma e implementação

O desenvolvimento é acelerado porque não se trata de criar novas tecnologias do zero, mas de integrar soluções que ambas as empresas já possuem. O cronograma previsto é:

Início de 2027: Testes dos primeiros protótipos.

Testes dos primeiros protótipos. Ao longo de 2027: Processos de homologação e potencial lançamento comercial.

Embora o foco inicial sejam caminhões e ônibus, a tecnologia poderá ser escalada para máquinas agrícolas e equipamentos de construção civil. Até o momento, as companhias não divulgaram o volume de investimentos nem os indicadores definitivos de desempenho, que serão validados durante a fase de prototipagem.

A WEG, que faturou R$ 40,8 bilhões em 2025 e conta com mais de 49 mil empregados, busca com este movimento consolidar sua posição na eletrificação de veículos pesados, transformando a capacidade de geração de energia em vantagem competitiva de autonomia para o transporte logístico.