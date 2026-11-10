Governo federal eleva imposto de importação sobre pneus de passeio para 30%

O governo federal elevou a alíquota do imposto de importação sobre pneus de passeio, saltando de 16% para 30%. A medida, formalizada via resolução da Câmara de Comércio Exterior (Camex) e publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira (9 de novembro), altera a carga tributária sobre a entrada desses produtos no país por um período determinado: a nova tarifa é válida até 9 de novembro de 2027.

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A decisão, assinada pelo ministro Márcio Elias Rosa, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), é a resposta direta a uma demanda da indústria nacional. A Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos (Anip) sustenta que a medida é necessária para combater a concorrência desleal, especialmente em relação aos produtos provenientes da China e de outros países asiáticos.

Na prática, o aumento da alíquota visa frear a queda de market share dos fabricantes locais. Segundo dados da Anip, a participação da produção nacional no mercado brasileiro sofreu uma retração drástica, caindo de 66% em 2019 para 30% em setembro deste ano. Para a entidade, o ajuste tributário aproxima o Brasil de padrões de outros mercados internacionais e atua como mecanismo de proteção para uma cadeia produtiva que engloba 19 fábricas e gera cerca de 35 mil empregos diretos e 500 mil indiretos.