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Motores duplos sem drama esportivo: Ora 7 aposta em tração integral eficiente para o cotidiano

Carros

A Great Wall Motor oficializou o registro do Ora 7, e a documentação técnica antecipou a estratégia da marca para o segmento de elétricos médios: a entrega de tração integral sem a complexidade de custos de um esportivo puro. O veículo aposta em uma configuração de dois motores elétricos independentes, distribuídos entre os eixos dianteiro e traseiro.

Ora Cat
Photo: commons.wikimedia.org by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ora Cat

A engenharia do sistema divide a potência de forma quase equilibrada: 218 cv na frente e 204 cv atrás, somando 422 cv. Essa arquitetura permite que o torque seja gerenciado de forma distinta em cada eixo, conferindo ao cupê a estabilidade e a tração típicas de veículos AWD (All-Wheel Drive), mas com um foco claro em eficiência urbana e rodoviária.

O ganho em dirigibilidade traz como contrapartida a gestão energética. Com opções de bateria de 58,3 kWh e 68,9 kWh, o modelo atinge um teto de autonomia de 630 km — marca que reflete o limite físico do peso somado dos dois motores e do pacote de baterias. A limitação da velocidade máxima em 180 km/h confirma que a prioridade do projeto não é a performance de pista, mas sim a otimização do consumo e da aerodinâmica para o uso cotidiano.

Arquitetura e Modularidade

Com 4.820 mm de comprimento e uma distância entre eixos de 2.870 mm, o Ora 7 utiliza sua plataforma para baixar o centro de gravidade, alojando as células de energia sob o assoalho. A estratégia de oferecer as carrocerias cupê e perua sobre a mesma base indica uma busca por escala de produção, diluindo os custos de desenvolvimento ao alterar apenas a seção traseira do veículo.

No teto, a presença de um sensor LiDAR sinaliza a aposta em condução assistida. Embora a marca não tenha detalhado o hardware, a tendência é a aplicação de uma versão simplificada do sistema Coffee 3.0. Para o posicionamento de mercado da linha Ora, a implementação de condução 100% autônoma seria financeiramente inviável; portanto, o sensor deve focar em manobras precisas e estacionamento remoto, elevando a conveniência sem encarecer o produto final.

Dinâmica de Operação

A gestão dos dois motores reflete-se diretamente na economia de energia. O sistema permite a desativação de um dos motores, operando em apenas um eixo quando a demanda de torque é baixa. Esta transição entre a tração simples (para eficiência) e a integral (para aceleração ou baixa aderência) é coordenada via console central, onde um seletor físico de modos de condução evita a dependência exclusiva da tela sensível ao toque, garantindo que a alteração da dinâmica do carro seja feita de forma intuitiva e segura.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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