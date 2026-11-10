Ford revela planos audaciosos: picape elétrica Fathom mudará o mercado

A Ford aposta no lançamento do Fathom, picape elétrica com teto de preço de US 40 mil, para enfrentar o descompasso entre o custo dos veículos zero quilômetro e o poder de compra do consumidor americano. Segundo Andrew Freedman, chefe das divisões Ford Blue e Model e, a linha de preços terá como base valores ligeiramente inferiores a US 30 mil (incluindo frete), estendendo-se até a faixa dos US 30 mil superiores, visando converter compradores de modelos a combustão e híbridos através da redução do custo total de propriedade.

Photo: commons.wikimedia.org by Mariordo (Mario Roberto Durán Ortiz), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ford F-150 Lightning

Engenharia de custo e gargalos produtivos

O projeto busca viabilizar a competitividade financeira via simplificação do processo de montagem. O núcleo da mudança industrial reside na implementação de grandes fundições de alumínio em bloco único (unicastings). Embora a Ford já tenha produzido mais de 5.000 dessas peças, a transição para a escala de massa sob o preço anunciado é o ponto crítico. O CEO Jim Farley admitiu que a operação exigirá "esforços enormes" para que a capacidade produtiva sustente a meta de custo.

A viabilidade da entrega depende agora da rede de suprimentos. Kumar Malhotra, COO da companhia, indicou que os próximos meses serão focados na expansão da base de fornecedores de componentes qualificados. Este cenário aponta para um risco real de gargalos no procurement, o que pode traduzir-se em atrasos na disponibilidade dos veículos assim que as pré-reservas forem abertas no início do próximo ano.

Especificações e entrega de valor

Para justificar a migração do consumidor, a Ford projeta o Fathom com atributos de performance e espaço superiores aos de concorrentes como o Toyota RAV4, prometendo aceleração de 0 a 96 km/h em cerca de 4 segundos — marca próxima ao Mustang EcoBoost. O resultado é a tentativa de entregar um produto de alta dinâmica e baixo custo operacional, condicionado, porém, à superação dos desafios de comissionamento da nova arquitetura fabril e à estabilidade da cadeia de insumos.