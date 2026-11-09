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Ajustes digitais que mudam a rotina: o sistema interno do Lada Azimut forçou novos cuidados

Carros

25 de setembro de 2026 marca o início da produção do Lada Azimut na planta de Tolyatti, mas para o consumidor brasileiro, o marco mais relevante não é a data de lançamento, e sim o conjunto de controles de dirigibilidade já consolidados pela AvtoVAZ no modelo de série. A montadora detalhou elementos ergonômicos que impactam diretamente a utilização diária, desde o ajuste do assento até a seleção do caráter da tração, permitindo avaliar como a novidade atende às necessidades básicas de um usuário familiar antes do início das vendas no quarto trimestre do ano.

Lada Azimut
Photo: commons.wikimedia.org by Retired electrician, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Lada Azimut

A primeira questão prática dentro da cabine é o ajuste do posto de condução. No Lada Azimut, essa função é executada por um joystic com acionamento elétrico, que permite deslocar e elevar o assento. A substituição das alavancas mecânicas por um controle eletrônico integra o ajuste de posição ao circuito digital do veículo, mantendo, contudo, a lógica de operação familiar. Um segundo elemento de conforto é a tampa do porta-malas com acionamento elétrico. O fabricante equipou-a com três pontos de controle: um botão no painel de instrumentos, outro na própria tampa e um terceiro no cartão-chave. Essa redundância oferece conveniência, mas impõe uma condição operacional específica: os faróis piscam durante o movimento, alertando sobre a operação da porta. Para o proprietário, isso exige atenção redobrada em ambientes movimentados ou pátios residenciais, pois o sinal visual permanece ativo exatamente no instante em que a porta abre ou fecha.

Controle de movimento e compromissos da plataforma

O elemento central no túnel do piso é o seletor rotativo de modo de condução. Mais do que um simples interruptor, ele funciona como a interface do sistema inteligente de controle de tração. O motorista pode alterar a prioridade entre dinâmica, economia e capacidade off-road, modificando o comportamento do carro enquanto está em movimento. Estão disponíveis predefinições para asfalto, piso de terra e neve. Essa funcionalidade é crítica, pois permite adaptar o veículo às condições reais da estrada sem alterar as configurações do motor, embora sua eficácia final dependa da calibração, que precisará ser validada durante o uso cotidiano.

Entre as opções adicionais, a fábrica citou o acesso sem chave, o freio de estacionamento eletromecânico e os botões de partida e de controle do sistema de visão 360 graus. Esses componentes definem o padrão básico de um crossover moderno, mas não eliminam as limitações físicas da plataforma. O Lada Azimut é construído sobre a base profundamente revista da Lada Vesta. As dimensões do veículo são de 4416 mm de comprimento, 1838 mm de largura, 1607 mm de altura e 2675 mm de entre-eixos. O volume do porta-malas é de 508 litros e a altura livre do solo é de 208 mm. Essas métricas definem o teto de capacidades do automóvel: ele permanece um crossover familiar compacto, competindo com Haval Jolion, Belgee X50, Tenet T4L e Jeland J6, sem pretensões a máximo espaço interno ou ambições de fora-de-estrada extremo.

A linha de potência inicial inclui dois motores atmosféricos: um de 1,6 litro com 120 cv e outro de 1,8 litro com 132 cv. Ambos trabalham acoplados a uma transmissão manual de seis velocidades ou a um câmbio CVT (transmissão continuamente variável). Somente em 2027, o modelo deve receber um motor turbo com 150 cv e uma transmissão automática clássica. Para o comprador do momento, isso significa uma escolha entre a simplicidade e a confiabilidade dos agregados atmosféricos com CVT ou manual, enquanto a versão com turbo e 'automático' tradicional permanece como uma perspectiva futura. O custo dessa decisão expressa-se não apenas no preço atual, mas no fato de que os primeiros proprietários utilizarão o veículo em um regime que a fábrica ainda não teve tempo de finalizar totalmente a calibração para todos os cenários de uso, diferentemente das futuras versões com a unidade de força atualizada.

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Author`s name Petr Ermilin
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