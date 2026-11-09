Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Chery apresenta Volt-dragon, sistema de recarga ultrarrápida de 1,44 MW

Carros

A Chery apresentou, durante a Conferência Global de Inovação e o International User Summit 2026 em Wuhu, na China, o Volt-dragon. Trata-se de um sistema de recarga ultrarrápida com potência máxima de 1,44 megawatt, projetado para enfrentar a concorrência de ecossistemas de alta potência já estabelecidos por players como BYD, Geely e Huawei.

Современная станция сверхбыстрой зарядки электромобиля
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Современная станция сверхбыстрой зарядки электромобиля

O número que chama a atenção é a promessa de recuperar 500 quilômetros de autonomia em apenas cinco minutos. No entanto, para entender a real eficiência do sistema, é preciso olhar para a janela de recarga: o processo de 10% a 97% da capacidade da bateria leva 6 minutos e 50 segundos. Embora a Chery posicione a tecnologia como uma das mais rápidas do mercado chinês, há lacunas importantes nos dados apresentados: a montadora não especificou quais modelos de veículos serão compatíveis nem detalhou as condições técnicas (laboratório ou pista) sob as quais esses testes foram realizados.

Para que esses números saiam do papel, a infraestrutura exige veículos com arquiteturas elétricas de 800 volts ou superiores. Em termos comparativos, a tecnologia se aproxima da bateria Shenxing de terceira geração da CATL, que recarrega de 10% a 98% em 6 minutos e 27 segundos, enquanto a concorrência direta (BYD, Huawei e Geely) opera geralmente em intervalos de 8 a 9 minutos para faixas similares.

No aspecto técnico, a eficiência de conversão entre a rede elétrica e o veículo é de 96,5%, alcançada através do uso de carbeto de silício. Para mitigar o calor extremo gerado por tal potência, a Chery implementou refrigeração por líquido de imersão. O hardware físico também foi otimizado, com um conjunto de cabo e conector pesando cerca de dois quilos e ruído operacional inferior a 50 decibéis.

A implementação comercial começará de forma modular: 100 estações iniciais distribuídas por dez cidades chinesas. A meta de longo prazo é mais ambiciosa, prevendo a instalação de mais de 20 mil pontos com tecnologia V2G (Vehicle-to-Grid) em mercados internacionais até 2029. O V2G altera a função do carro: ele deixa de ser apenas um consumidor de energia para se tornar uma unidade de armazenamento móvel, capaz de injetar carga na rede durante picos de demanda ou absorvê-la em momentos de baixa tarifa.

Complementando o ecossistema, a empresa demonstrou microrredes autônomas que integram painéis solares e baterias estacionárias, permitindo a operação em "modo ilhado" (independente da rede elétrica tradicional). Para o uso residencial e corporativo, onde a pressa da recarga ultrarrápida é menor, a Chery apresentou o Wireless Charger, um sistema por indução com potência reduzida de 6,6 kWh.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Dmitriy Sokolov
Agora a ler
Lobos perdem território para tigre: expansão natural muda cadeia alimentar na taiga
Curiosidades
Lobos perdem território para tigre: expansão natural muda cadeia alimentar na taiga
Pesquisadores destacam que gatos SRD superam com frequência a marca dos 20 anos
Animais
Pesquisadores destacam que gatos SRD superam com frequência a marca dos 20 anos
IUCN oficializa extinção de seis espécies em atualização de 2025
Animais
IUCN oficializa extinção de seis espécies em atualização de 2025
Mais populares
Panquecas de maçã com canela fritas em frigideira

Preparo rápido de meia hora que substitui o forno, gerando massa suave e casca dourada.

Panquecas de maçã com canela fritas em frigideira
A serpente mais letal do planeta: o que acontece quando a fuga falha no deserto australiano
A serpente mais letal do planeta: o que acontece quando a fuga falha no deserto australiano
Pasta de sardinha, queijo e cenoura: textura aveludada e preparo em 10 minutos
Descoberto na Tailândia roedor gigante do Eoceno Yakamys sirindhornae
Brasil enfrenta limites invisíveis: como a China pode mudar tudo Ksenia Semenova Empresas argentinas buscam reduzir dependência de decisões políticas dos EUA Anastasiya Zhukova Decisão do CAS abala federações: Rússia avança para Los Angeles sem restrições Creator
Lobos perdem território para tigre: expansão natural muda cadeia alimentar na taiga
Rotina de skincare pós-40: o erro sistêmico que impede resultados visíveis
Pizza toast de pão de forma com 5 recheios em 15 minutos
Pizza toast de pão de forma com 5 recheios em 15 minutos
últimos materiais
Cardigans de inverno 2026/27: volume estrutural e paleta intensa
Senado italiano analisa projetos de lei para criar 'escudo democrático' contra interferência estrangeira
Banco Central do Brasil e BCE avançam na integração técnica entre sistemas de pagamento
Suflê de maçã exige mixer de 1000 W para textura aveludada
Ambiente tenso: Polícia de Nampula reforça efetivo antes do julgamento de Mondlane
Conservações comunitárias elevam população de markhors no Tajiquistão
Brasil deve registrar cerca de 866 mil casos de dengue em 2027, apontam projeções
VW substitui 75% da base eletrônica europeia por arquitetura chinesa para cortar custos de P&D
Caos total no porto francês: a crise dos combustíveis forçou medidas extremas da frota pesqueira
Revolta nas salas de aula da Costa Rica: a mudança radical no calendário que ignorou padrões da OCDE
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.