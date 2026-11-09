Chery apresenta Volt-dragon, sistema de recarga ultrarrápida de 1,44 MW

A Chery apresentou, durante a Conferência Global de Inovação e o International User Summit 2026 em Wuhu, na China, o Volt-dragon. Trata-se de um sistema de recarga ultrarrápida com potência máxima de 1,44 megawatt, projetado para enfrentar a concorrência de ecossistemas de alta potência já estabelecidos por players como BYD, Geely e Huawei.

Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Современная станция сверхбыстрой зарядки электромобиля

O número que chama a atenção é a promessa de recuperar 500 quilômetros de autonomia em apenas cinco minutos. No entanto, para entender a real eficiência do sistema, é preciso olhar para a janela de recarga: o processo de 10% a 97% da capacidade da bateria leva 6 minutos e 50 segundos. Embora a Chery posicione a tecnologia como uma das mais rápidas do mercado chinês, há lacunas importantes nos dados apresentados: a montadora não especificou quais modelos de veículos serão compatíveis nem detalhou as condições técnicas (laboratório ou pista) sob as quais esses testes foram realizados.

Para que esses números saiam do papel, a infraestrutura exige veículos com arquiteturas elétricas de 800 volts ou superiores. Em termos comparativos, a tecnologia se aproxima da bateria Shenxing de terceira geração da CATL, que recarrega de 10% a 98% em 6 minutos e 27 segundos, enquanto a concorrência direta (BYD, Huawei e Geely) opera geralmente em intervalos de 8 a 9 minutos para faixas similares.

No aspecto técnico, a eficiência de conversão entre a rede elétrica e o veículo é de 96,5%, alcançada através do uso de carbeto de silício. Para mitigar o calor extremo gerado por tal potência, a Chery implementou refrigeração por líquido de imersão. O hardware físico também foi otimizado, com um conjunto de cabo e conector pesando cerca de dois quilos e ruído operacional inferior a 50 decibéis.

A implementação comercial começará de forma modular: 100 estações iniciais distribuídas por dez cidades chinesas. A meta de longo prazo é mais ambiciosa, prevendo a instalação de mais de 20 mil pontos com tecnologia V2G (Vehicle-to-Grid) em mercados internacionais até 2029. O V2G altera a função do carro: ele deixa de ser apenas um consumidor de energia para se tornar uma unidade de armazenamento móvel, capaz de injetar carga na rede durante picos de demanda ou absorvê-la em momentos de baixa tarifa.

Complementando o ecossistema, a empresa demonstrou microrredes autônomas que integram painéis solares e baterias estacionárias, permitindo a operação em "modo ilhado" (independente da rede elétrica tradicional). Para o uso residencial e corporativo, onde a pressa da recarga ultrarrápida é menor, a Chery apresentou o Wireless Charger, um sistema por indução com potência reduzida de 6,6 kWh.